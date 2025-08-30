وفد حماس يبحث اليوم الأربعاء في القاهرة سبل وقف الحرب على غزة

الأربعاء ١٣ أغسطس ٢٠٢٥
١٢:١١ بتوقيت غرينتش
وفد حماس يبحث اليوم الأربعاء في القاهرة سبل وقف الحرب على غزة
العالم
وصل وفد قيادي من حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، برئاسة خليل الحية، إلى القاهرة لإجراء محادثات مع المسؤولين المصريين، لبحث آخر التطورات المتعلقة بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والأوضاع في الضفة الغربية والقدس والمسجد الأقصى.

وقال القيادي في الحركة طاهر النونو، المتواجد في القاهرة، إن الوفد بدأ محادثات تمهيدية على أن تنطلق اللقاءات الرسمية مع المسؤولين المصريين اليوم الأربعاء، مشيراً إلى أن المباحثات ستركز على سبل وقف الحرب على القطاع، وإدخال المساعدات الإنسانية، وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني في غزة.

وأوضح النونو أن المحادثات ستتناول كذلك العلاقات الفلسطينية الداخلية، بهدف الوصول إلى توافقات وطنية شاملة حول القضايا السياسية، إضافةً إلى بحث العلاقات الثنائية مع مصر وسبل تطويرها.

وأشاد القيادي في حماس بالجهود التي تبذلها القاهرة في القضايا الفلسطينية، مؤكداً أن العلاقات بين الحركة ومصر "ثابتة وقوية"، وأن العمل المشترك لم يتوقف في مختلف الملفات.

وفي ذات السياق، قالت مصادر "فرانس برس" إنّ الوسطاء يعملون على صياغة مقترح جديد لاتفاق شامل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، ويشمل تبادل جميع الأسرى الإسرائيليين، الأحياء والأموات، دفعةً واحدة.

