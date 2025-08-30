بالفيديو..

الإحتلال يصادق على ساعة الصفر: خطة اجتياح غزة جاهزة للتنفيذ!

الخميس ١٤ أغسطس ٢٠٢٥
٠١:٣٩ بتوقيت غرينتش
العالم
تصعيد ميداني غير مسبوق في غزة… فبعد مصادقة جيش الاحتلال الإسرائيلي على 'الفكرة المركزية' لخطة الهجوم على غزة، كثف قصفه وتوغلاته في أحياء الزيتون وتل الهوى، مخلفا عشرات الضحايا.

شهود أكدوا تعرض مدينة غزة لغارات عنيفة، ودخول الدبابات شرق شارع صلاح الدين، مع تفجير منازل في تل الهوى والزيتون. الدفاع المدني أعلن استشهاد العشرات في يوم واحد، بينهم أطفال ونازحون ينتظرون المساعدات.

المكتب الإعلامي في غزة وصف ما يجري بأنه 'تصعيد خطير' يهدف لفرض واقع ميداني عبر سياسة الأرض المحروقة والتدمير الشامل للممتلكات.

وتحدثت تقارير عن خلافات بين رئيس الأركان ورئيس الوزراء بنيامين نتانياهو حول المرحلة المقبلة.

وفي القاهرة، وصل وفد من حركة حماس لبحث مبادرة وقف إطلاق النار لمدة ستين يوما، تشمل الإفراج عن بعض الاسرى والمعتقلين الفلسطينيين، وإدخال المساعدات دون عوائق.


شاهد أيضا.. 100 منظمة دولية: "إسرائيل" رفضت 60 طلبًا بادخال المساعدات لغزة


اما العاصمة القطرية فقد استقبلت رئيس الموساد الاسرائيلي الذي التقى برئيس وزراء قطر وبحث معه جهود التوصل لصفقة شاملة للإفراج عن الاسرى واشارت مصادر اعلام عبرية انه شدد على ضرورة ابلاغ الوسطاء لحماس أن احتلال غزة أمر جدي وليس حربا نفسية.

على الصعيد الدولي، زارت نائبة وزير خارجية الكيان الإسرائيلي شارن هاسكل جنوب السودان، وسط جدل بشأن تقارير عن خطة لنقل فلسطينيين من غزة إلى هناك، وهي أنباء نفتها جوبا رسميا.

وفي بروكسل، شدد الاتحاد الأوروبي على رفضه أي تغيير جغرافي في غزة لا يكون جزءا من اتفاق سياسي شامل.

التفاصيل في الفيديو المرفق..

كلمات دليلية

روابط ذات صلة

صحفي إسرائيلي يكشف موعد انتهاء الحرب في غزة

صحفي إسرائيلي يكشف موعد انتهاء الحرب في غزة

نتنياهو يؤكد ارتباطة برؤية 'اسرائيل الكبرى' ويثير غضب هاتين الدولتين

نتنياهو يؤكد ارتباطة برؤية 'اسرائيل الكبرى' ويثير غضب هاتين الدولتين

الأردن يرد على نتنياهو بشأن أوهام

الأردن يرد على نتنياهو بشأن أوهام "إسرائيل الكبرى"

محاولة أميركية لفتح ممر من 'إسرائيل' إلى السويداء يثير جدلا إقليميا

محاولة أميركية لفتح ممر من 'إسرائيل' إلى السويداء يثير جدلا إقليميا

0% ...

آخرالاخبار

في يومين.. مايكروسوفت تطرد 4 موظفين احتجوا على تعاونها مع الاحتلال

علماء إيرانيون يطورون بشرة صناعية للإنسان

بالفیديو: أمين مجلس الأمن الأرميني يلتقي لاريجاني

ألمانيا تسجل أعلى معدل بطالة منذ أكثر من 10 سنوات

تعيين علي باقري مساعدا للشؤون الدولية في المجلس الأعلى للأمن القومي

اللغة الفارسية تغزو قلوب الأميركيين في جامعة برينستون

ضابط أمريكي: "مؤسسة غزة" أُنشئت لتجويع السكان وتهجيرهم قسرا

لبنان يطلق شرطا مهما قبل تحديد جدول زمني لحصر السلاح

صور تنشر لأول مرة لرئيس إيراني شهيد بدأ حياته بائعاً متجولاً!

الغماري: العدوان الإسرائيلي على صنعاء لن يمرّ دون عقاب