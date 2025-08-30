الإحتلال يصادق على ساعة الصفر: خطة اجتياح غزة جاهزة للتنفيذ!

شهود أكدوا تعرض مدينة غزة لغارات عنيفة، ودخول الدبابات شرق شارع صلاح الدين، مع تفجير منازل في تل الهوى والزيتون. الدفاع المدني أعلن استشهاد العشرات في يوم واحد، بينهم أطفال ونازحون ينتظرون المساعدات.

المكتب الإعلامي في غزة وصف ما يجري بأنه 'تصعيد خطير' يهدف لفرض واقع ميداني عبر سياسة الأرض المحروقة والتدمير الشامل للممتلكات.

وتحدثت تقارير عن خلافات بين رئيس الأركان ورئيس الوزراء بنيامين نتانياهو حول المرحلة المقبلة.

وفي القاهرة، وصل وفد من حركة حماس لبحث مبادرة وقف إطلاق النار لمدة ستين يوما، تشمل الإفراج عن بعض الاسرى والمعتقلين الفلسطينيين، وإدخال المساعدات دون عوائق.





اما العاصمة القطرية فقد استقبلت رئيس الموساد الاسرائيلي الذي التقى برئيس وزراء قطر وبحث معه جهود التوصل لصفقة شاملة للإفراج عن الاسرى واشارت مصادر اعلام عبرية انه شدد على ضرورة ابلاغ الوسطاء لحماس أن احتلال غزة أمر جدي وليس حربا نفسية.



على الصعيد الدولي، زارت نائبة وزير خارجية الكيان الإسرائيلي شارن هاسكل جنوب السودان، وسط جدل بشأن تقارير عن خطة لنقل فلسطينيين من غزة إلى هناك، وهي أنباء نفتها جوبا رسميا.

وفي بروكسل، شدد الاتحاد الأوروبي على رفضه أي تغيير جغرافي في غزة لا يكون جزءا من اتفاق سياسي شامل.



التفاصيل في الفيديو المرفق..