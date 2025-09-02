بانوراما

التطورات الأمنية في السودان..مجزرة جديدة في الفاشر

الأحد ١٧ أغسطس ٢٠٢٥
٠٥:١٣ بتوقيت غرينتش
قتل 31 مدنيا على الأقل وأصيب العشرات في أعنف قصف تشنه قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر ومخيم أبو شوك بولاية شمال دارفور غربي السودان.

وقالت شبكة أطباء السودان، إن من بين القتلى أطفالا ونساء، فيما حذرت من خطورة الوضع الإنساني وقالت إن مدينة الفاشر تعاني من نقص حاد في الأدوية والكوادر الطبية والغذاء بسبب حصار قوات الدعم السريع.

وقد كثفت قوات الدعم السريع هجماتها على المدينة منذ استعادة الجيش السيطرة على الخرطوم ومدن أخرى في وقت سابق من هذا العام الى ذلك اعلنت منظمات دولية ارتفاع عدد الوفيات بالكوليرا إلى أكثر من 270 حالة وفاة، في حين بلغ عدد الإصابات بالألاف.

وتستضیف هذه الحلقة من برنامج "بانوراما" من أم درمان الكاتب والمحلل السياسي جمال عنقرة، ومن القاهرة رئيس موقع الرواية الأولى مجدي عبد العظيم.. وتناقشهم هذه الأسئلة:

-- كيف هو الوضع الميداني الآن في مدينة الفاشر ومناطق بولاية دارفور غربي السودان؟

-- جمعية أطباء السودان حذرت من النقص الحاد في الإمدادات الطبية في الفاشر.. إلى أين تتجه الأوضاع في تلك المنطقة؟

-- إضافة إلى الوضع العسكري هناك مسألة انتشار الكوليرا..كيف تعمل الحكومة السودانية على مواجهة تلك المعضلة؟

-- هل اقتربت معركة تحرير الفاشر وفك الحصار عنها؟ ولماذا تلجأ قوات الدعم السريع إلى أسلوب الترهيب والمجازر؟

-- ما هو الوضع بشكل عام في مناطق الاشتباك بين الجيش والدعم السريع؟

-- وإلى أين وصلت حدود التدخلات الخارجية فيما يجري في السودان؟

-- أين أصبحت الاتصالات السياسية لحل الأزمة؟وهل أن بعض الدول تراجعت عن دعم الحلول السياسية بعد التقدم الكبير للجيش ميدانيا؟

-- ماذا عن تدخل دول الجوار السوداني فيما يجري على الأرض؟

-- هل من جولات خارجية جديدة للمسؤولين السودانيين في إطار متابعة قطار الحلول السياسية؟

-- وهل تلك المحاولات متوقفة بانتظار أن تقول الجبهات كلمتها؟

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

