الأزهر: وهم"إسرائيل الكبرى" يعكس عقلية احتلالية متجذرة

الإثنين ١٨ أغسطس ٢٠٢٥
٠٥:٠٧ بتوقيت غرينتش
الأزهر: وهم
العالم
أدان الأزهر في مصر، تصريحات رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عما أسماه بـ"إسرائيل الكبرى"، واصفا إياها بأنها "وهم وتصريحات استفزازية".

وقال الأزهر في بيان نشره خلال حسابه الرسمي على منصة "إكس"، "يدين الأزهر الشريف بأشد العبارات التصريحات الاستفزازية المرفوضة الصادرة عن مسؤولي الاحتلال، حول وهم (إسرائيل الكبرى)، مؤكدًا أنها تعكس عقلية احتلالية متجذرة".

وأضاف، أن هذه "التصريحات تفضح أطماعا ونوايا متطرفة يسعى بها الاحتلال الغاصب للاستيلاء على ثروات دول المنطقة وابتلاع ما تبقى من الأراضي الفلسطينية، في تجاوز فج واستهانة بإرادة الشعوب ومقدراتها".

إقرأ أيضاً..لماذا لم يكن نتنياهو "جريئا" في حديثه عن "اسرائيل الكبرى"؟!

وأكد الأزهر، أن "هذه الأوهام السياسية لن تغيِّر من الحقيقة شيئًا، وما هي إلا غطرسة ومحاولة لصرف الأنظار عن جرائمه ومذابحه والإبادة الجماعية التي يرتكبها في غزة حتى يمحو فلسطين من خريطة العالم، في سياسات باتت مفضوحة ومكشوفة، ولن تمنح شرعية للاحتلال ولو على شبر واحد من أرض فلسطين؛ ففلسطين أرض عربية إسلامية خالصة، ستظل عصية على الطمس وتزييف الحقائق، فالحقوق لا تسقط بالتقادم، وما بُني على باطل فهو باطل، ومصيره الزوال".

وشدد البيان على رفض الأزهر القاطع "للروايات الدينية المتطرفة التي يبعثها الاحتلال من حين لآخر لاختبار جدية دول المنطقة وشعوبها في التعامل مع هذه الأوهام"، داعيا الأمة العربية والإسلامية إلى أن تتوحَد في مواجهة هذه الغطرسة التي تهدد وحدة الأوطان واستقرار المنطقة بأسرها.

كما حث الأزهر إلى تعزيز الموقف العربي والإسلامي المشترك، وتكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية والإعلامية لكشف زيف روايات المحتل الغاصب، والتصدي لمخططاته، مؤكدا أن المسجد الأقصى المبارك وسائر المقدسات لن تكون لقمة سائغة، وأن الحق سيعود لأهله، والباطل إلى زوال مهما طال الأمد.

والأسبوع الماضي قال نتنياهو في مقابلة تلفزيونية إنه يشعر بأنه في "مهمة تاريخية وروحية" وإنه "مرتبط جداً" برؤية "إسرائيل الكبرى"، وهو تصريح فُهم منه أنه يريد توسيع احتلال أراض في دول عربية عدة، منها مصر والأردن.

كلمات دليلية

روابط ذات صلة

نتنياهو و

نتنياهو و"إسرائيل الكبرى"..

31 دولة تدين تصريحات نتنياهو وخطة الاحتلال الاستيطانية

31 دولة تدين تصريحات نتنياهو وخطة الاحتلال الاستيطانية

عضو مجلس شيوخ مصر: تصريحات نتنياهو الاخيرة تثير الشفقة

عضو مجلس شيوخ مصر: تصريحات نتنياهو الاخيرة تثير الشفقة

0% ...

آخرالاخبار

في يومين.. مايكروسوفت تطرد 4 موظفين احتجوا على تعاونها مع الاحتلال

علماء إيرانيون يطورون بشرة صناعية للإنسان

بالفیديو: أمين مجلس الأمن الأرميني يلتقي لاريجاني

ألمانيا تسجل أعلى معدل بطالة منذ أكثر من 10 سنوات

تعيين علي باقري مساعدا للشؤون الدولية في المجلس الأعلى للأمن القومي

اللغة الفارسية تغزو قلوب الأميركيين في جامعة برينستون

ضابط أمريكي: "مؤسسة غزة" أُنشئت لتجويع السكان وتهجيرهم قسرا

لبنان يطلق شرطا مهما قبل تحديد جدول زمني لحصر السلاح

صور تنشر لأول مرة لرئيس إيراني شهيد بدأ حياته بائعاً متجولاً!

الغماري: العدوان الإسرائيلي على صنعاء لن يمرّ دون عقاب