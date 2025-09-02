مقتل 27 شخصاً بهجوم على مسجد شمال نيجيريا

الأربعاء ٢٠ أغسطس ٢٠٢٥
١٢:٢٦ بتوقيت غرينتش
مقتل 27 شخصاً بهجوم على مسجد شمال نيجيريا
العالم
قال مسؤولان في قطاع الصحة إن ما لا يقل عن 27 شخصا قتلوا فيما أصيب آخرون الثلاثاء، عندما اقتحم مسلحون مسجدا في ولاية كاتسينا شمالي نيجيريا أثناء أداء صلاة الفجر.

ونقلت وكالة رويترز عن زعيم القرية ومسؤول في أحد المستشفيات، وشهود عيان قولهم إن مسلحين اقتحموا مسجدا في قرية "أونغوان مانتاو" النائية التابعة لمنطقة مالومفاشي في ولاية كاتسينا شمالي نيجيريا، وفتحوا النار على المصلين عند نحو الساعة الرابعة فجرا بتوقيت غرينتش، بينما كان العشرات يؤدون الصلاة.

وقال مفوض الولاية، ناصر موعزو، إن الجيش والشرطة انتشرا في منطقة أونغوان مانتاو عقب الجريمة التي وقعت يوم الثلاثاء لمنع المزيد من الهجمات، مضيفا أن المسلحين غالبا ما يختبئون بين المحاصيل في المزارع خلال موسم الأمطار لشن هجمات على المجتمعات المحلية.

ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن الهجوم، الذي يأتي في ظل تصاعد الهجمات في المناطق الشمالية الغربية والشمالية الوسطى من نيجيريا، حيث غالبا ما يتصادم رعاة الماشية والمزارعون المحليون بسبب محدودية الوصول إلى الأراضي والمياه.

وأدت الهجمات إلى مقتل وإصابة العشرات، حيث أسفر هجوم في يونيو الماضي في شمال وسط نيجيريا عن مقتل أكثر من 100 شخص.

