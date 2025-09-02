سوء التغذية في السودان..وفاة 46 شخصًا خلال شهرين

السبت ٢٣ أغسطس ٢٠٢٥
١٢:٠٩ بتوقيت غرينتش
سوء التغذية في السودان..وفاة 46 شخصًا خلال شهرين
العالم
أعلنت شبكة أطباء السودان، وفاة 46 شخصًا بسبب سوء التغذية خلال شهري تموز وآب بولاية جنوب كردفان، معظمهم من النساء والأطفال.

وكشفت الشبكة عن أن أكثر من 18 ألف امرأة حامل ومرضعة تحتاج بصورة عاجلة إلى تغذية إضافية، في مؤشر على دخول الأزمة بالولاية مرحلة خطيرة.

وأكدت أن تجويع المواطنين واستخدام الغذاء كسلاح حرب جريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب بموجب القوانين الدولية، حيث تتفاقم الأوضاع الإنسانية بصورة مروعة بمدينتي كادوقلي والدلنج.

كما دانت “بأشد العبارات استمرار حصار المدنيين وتجويعهم”، مطالبة بضرورة فك الحصار فورا وفتح ممرات إنسانية آمنة تسمح بدخول الغذاء والدواء دون قيود.

شاهد.. الجيش السوداني يستعد لمعركة فاصلة في إقليم كردفان

ووجهت مناشدة عاجلة إلى السلطات المحلية والإقليمية والدولية ومنظمة الصحة العالمية، وكل الهيئات الإنسانية ذات الصلة، بالتدخل الفوري لإنقاذ حياة النساء الحوامل والمرضعات والأطفال قبل فوات الأوان.

يذكر أن السودان يواجه أوضاعا إنسانية كارثية على وقع الحرب التي اندلعت في نيسان 2023 بين الجيش وقوات الدعم السريع، فيما تشهد ولايات كردفان الثلاث شمال وغرب وجنوب، في الفترة الأخيرة اشتباكات عنيفة بين الجانبين.

