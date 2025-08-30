بالفيديو..

إيران تمد يدها لمصر: الدبلوماسية العلمية أقوى من السياسة!

الأربعاء ٢٧ أغسطس ٢٠٢٥
٠١:٠٤ بتوقيت غرينتش
العالم
شدد وزير العلوم والبحوث الإيراني على أهمية إعادة إحياء العلاقات العلمية والثقافية مع مصر العريقة، مؤكدًا حرص بلاده على تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في المجالات هذه.

وفي حوار مع قناة العالم قال حسين سيمايي صراف أن إيران ترحب بشكل كبير بإعادة إحياء العلاقات العلمية والثقافية مع جمهورية مصر العربية، التي تعتبر دولة ذات حضارة عريقة تشبه حضارة إيران.

وأضاف سيمايي صراف أن العلاقات بين مؤسسات التعليم والبحث العلمي في البلدين كانت قوية في الماضي، مؤكداً أن إيران تسعى حالياً لإعادة بناء هذه الروابط المهمة، وقد كلف المسؤول عن الشؤون الدولية في الوزارة بمتابعة هذا الملف.


شاهد أيضا.. وزيرا خارجية إيران ومصر يؤكدان ضرورة مواصلة المشاورات للحفاظ على استقرار المنطقة

وأوضح الوزير أن الإرادة والرغبة الحقيقية من الجانب الإيراني قائمة بقوة، متمنياً أن يحظى هذا المسعى بترحيب وموافقة من الجانب المصري، مشدداً على أن الدبلوماسية العلمية لا تعرف حدوداً سياسية أو إدارية، بل تعتمد على الرغبة والإرادة المتبادلة بين الطرفين.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

