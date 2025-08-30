إيران تمد يدها لمصر: الدبلوماسية العلمية أقوى من السياسة!

وفي حوار مع قناة العالم قال حسين سيمايي صراف أن إيران ترحب بشكل كبير بإعادة إحياء العلاقات العلمية والثقافية مع جمهورية مصر العربية، التي تعتبر دولة ذات حضارة عريقة تشبه حضارة إيران.

وأضاف سيمايي صراف أن العلاقات بين مؤسسات التعليم والبحث العلمي في البلدين كانت قوية في الماضي، مؤكداً أن إيران تسعى حالياً لإعادة بناء هذه الروابط المهمة، وقد كلف المسؤول عن الشؤون الدولية في الوزارة بمتابعة هذا الملف.





وأوضح الوزير أن الإرادة والرغبة الحقيقية من الجانب الإيراني قائمة بقوة، متمنياً أن يحظى هذا المسعى بترحيب وموافقة من الجانب المصري، مشدداً على أن الدبلوماسية العلمية لا تعرف حدوداً سياسية أو إدارية، بل تعتمد على الرغبة والإرادة المتبادلة بين الطرفين.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...