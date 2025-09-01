الملفات الإقليمية على طاولة اجتماع جدة بحضور عراقجي

ويهدف هذا الاجتماع إلى مناقشة الكارثة الإنسانية في غزة، والتنسيق لتقديم المساعدات العاجلة، بالإضافة إلى دراسة الأبعاد القانونية والسياسية لمحاولة الكيان الصهيوني الاحتلال الدائم على غزة.

إلى ذلك، ينسق الاجتماع الاستثنائي المواقف والجهود المشتركة لمواجهة القرارات، والخطط الرامية إلى ترسيخ الاحتلال والسيطرة الصهيونية الكاملة على قطاع غزة، وفقاً لبيان صادر من منظمة التعاون الإسلامي.

كما يبحث الاجتماع جرائم الإبادة الجماعية، والتجويع، والتهجير، والحصار الإسرائيلي، والأزمة الانسانية غير المسبوقة في قطاع غزة، وأشار البيان إلى أن القضية الفلسطينية تظل القضية المركزية لمنظمة التعاون الإسلامي.