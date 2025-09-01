بدء الاجتماع الوزاري الطارئ ‎لمنظمة التعاون الإسلامي

عراقجي: التاريخ لن يغفر التأخر في الإدانة العملية لمأساة غزّة

وقال وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في كلمة له القاها أمام الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي مخاطبا نظراءه من الدول الإسلامية: "فلنتذكّر أنّ مأساة غزّة لا تخصّ المسلمين وحدهم. إنّها اختبار لضمير الإنسانية جمعاء. ومن هنا ندعو جميع الشعوب، بصرف النظر عن الدين أو الجغرافيا، إلى الوقوف في صفّ الإنسانية والعدالة والكرامة؛ أي في الصفّ الصحيح من التاريخ. "

و أكد وزير الخارجية على أن التجويع والقصف العشوائي يصنَّفان جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية و أن ما يجري أمام أعيننا هو إبادة منظّمة لشعب محاصر على يد كيان فصل عنصري وحشي يعمل بحصانة كاملة.

و قدم عراقجي اقتراحات لتحرك العالم الإسلامي لوقف هذه المجازر و الجرائم في حق الشعب الفلسطيني و قال، يجب أن نعقد العزم على تسخير كلّ الأدواتللمارسة الضغوط الدولية على الكيان العنصري و ملاحقة كلّ من ارتكب أو سهّل جرائم الحرب والإبادة في فلسطين و مواجهة تواطؤ الدول التي تزوّد الكيان المحتل بالسلاح، وتحميه من الإدانة الدولية.

و أوضح أن غزّة أكثر من مكان يتألم و شعب غزّة ينتظر دعمنا العملي، وصموده يدعونا للوقوف إلى جانبه ليس بالكلام، بل بالفعل الحاسم.

وزير الخارجية السعودي: على المجتمع الدولي رفض إعلان الاحتلال نيته فرض سيطرة كاملة على قطاع غزة

وأكد وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان خلال الاجتماع على أهمية اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لكسر الحصار عن غزة وإدخال المساعدات للقطاع.

وطالب وزير الخارجية السعودي المجتمع الدولي توفير الدعم للأونروا والوكالات الأممية العاملة في الأراضي الفلسطينية

كما أكد على وضع حد لجرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

واضاف على المجتمع الدولي رفض إعلان الاحتلال الإسرائيلي نيته فرض سيطرة كاملة على قطاع غزة.

وادان وزير الخارجية السعودي تصريحات رئيس الوزراء الصهيوني بشأن ما تسمى رؤية إسرائيل الكبرى.

مندوب فلسطين: تحويل الإدانات المبررة إلى أفعال عملية ملموسة سيجبر "إسرائيل" على تغيير مسارها

من جهته قال مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور خلال كلمته بالاجتماع الوزاري الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي بشأن غزة: ان قرار إسرائيل بسط السيطرة العسكرية الكاملة على غزة يثبت أن الحكومة الإسرائيلية لا تهتم بمصير الرهائن.

واضاف منصور ان تحويل الإدانات المبررة إلى أفعال عملية ملموسة تحقق العدالة سيجبر إسرائيل على تغيير مسارها.