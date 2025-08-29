بالفيديو..

وثائق سرية للبنتاغون والموساد تكشف التحضير لعدوان واسع على لبنان!

الثلاثاء ٢٦ أغسطس ٢٠٢٥
٠٦:٢٣ بتوقيت غرينتش
في خضم إرسال الموفدين إلى لبنان ومحاولة فرض إملاءات أميركية واسرائيلية ومحاولة الأخيرين عدم السماح بالتمديد لقوات اليونيفيل الدولية العاملة جنوبي لبنان، ظهر الحديث عن وثائق وتقارير سرية للبنتاغون الأميركي والموساد الاسرائيلي تفيد بأن واشنطن وتل أبيب تحضران لعدوان عسكري واسع على لبنان تحت غطاء ما يسمى بنزع السلاح.

وكشف المركز الروسي الدولي للتحليل السياسي ديبيتزأنه ووفقا لتقريرمشترك لهيئة الأركان الأميركية صادر في تموز/ يوليو الماضي ومصنف سري للغاية أعد البنتاغون سيناريو لاجتياح لبنان تحت اسم مطرقة الله .

وبحسب المدير العام للمركز دينيس كوركودينوف فإن الخطة الأمريكية الإسرائيلية تنص على ثلاث مراحل رئيسية تتضمن هجمات سيبرانية وعمليات إنزال واغتيالات فضلا عن قصف جوي وصاروخي مكثف على نحو الف ومئتي هدف باستخدام الطائرات الحربية وصواريخ كروز.

وأشار المركز الى أن الخطة التي صادق عليها وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيت تتم بالتنسيق مع الموساد الذي زود بنسبة 85% من الإحداثيات الدقيقة للأهداف أما تنفيذ العدوان فحدد تنفيذ بالفترة ما بين تشرين الثاني/ نوفمبر وكانون الثاني/ يناير المقبلين والسبب تفادي تدخل روسي أو صيني في مجلس الأمن.

شاهد أيضا.. زيارة برّاك والوفد الامريكي إلى لبنان تحمل إملاءات بلا ضمانات إسرائيلية!



وفيما نشرت الخطة تقديرات البنتاغون والموساد حول قدرات حزب الله قدر الأخير أن تصل خسائر الجيش الإسرائيلي في حال اندلاع مواجهة شاملة إلى ثلاثمئة جندي يوميا وما لايقل عن خمسة آلاف مستوطن .
وووفق الوثائق العسكرية الإسرائيلية الخاصة بقيادة المنطقة الشمالية فنصت الخطة على إنشاء « منطقة أمنية » بعمق 40 كلم داخل الأراضي اللبنانية مع دوريات يومية وتفتيشات، ما يستلزم نشر 40 ألف جندي، مع توقع خسائر تصل إلى 50 قتيلا أسبوعيا نتيجة القنص والعبوات الناسفة.

وأشارت الوثائق الى أن تقرير البنتاغون وصف أنفاق حزب الله بأنها تهديد استراتيجي من الجيل الخامس وأن التعامل معها قد يتطلب استخدام أسلحة نووية تكتيكية صغيرة لافتة الى أن الكابينيت الإسرائيلي ناقش هذا الخيار لكن البيت الأبيض رفضه خشية إشعال مواجهة إقليمية.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

