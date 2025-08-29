العدوان المتصاعد على اليمن وتحضيرات الكيان لإحتلال غزة!

كما يلقي البرنامج االضوء على تركيز المعلقين والخبراء الإسرائيليين على مستوى العلاقة بين حكومة نتنياهو والإدارة الأمريكية، مع تواصل اللقاءات بين ممثلي الجانبين. في المقابل، حظي قرار الحكومة اللبنانية بتجريد حزب الله من سلاحه باهتمام واسع في الإعلام العبري.



وفيما يتعلق بتكرار العدوان الإسرائيلي على اليمن، ولا سيما على العاصمة صنعاء، وما إذا كان هذا العدوان يعكس عجز الكيان الإسرائيلي عن تحقيق إنجاز عسكري في غزة، فقد لجأ الاحتلال إلى استهداف جبهات الإسناد اليمنية.

أكد د. مهدي عقيل، الباحث في الشأن الإقليمي، أن الموضوع اليمني يمثل ربما العقبة الأبرز أمام المشروع الإسرائيلي في المنطقة، إلى جانب حزب الله في لبنان. ونوّه إلى أن اليمن اليوم يشكل الواجهة للمحور أو للجبهة التي كانت قائمة قبل السابع من أكتوبر، والتي تعرضت لضربات قاسية في أكثر من مكان.

ولفت عقيل إلى أن أهمية اليمن تكمن اليوم في التضامن الشعبي والالتفاف خلف القيادة اليمنية، وهو ما يؤرق العدو الإسرائيلي، إذ أن "إسرائيل" في غزة تتجه نحو الحسم، وقد تنجح أو لا تنجح – ونأمل عدم نجاحها طبعاً – بينما تعمل في لبنان بشكل ضاغط على حزب الله بالتعاون بشكل غير مباشر مع جهات داخلية وإقليمية ودولية. أما في اليمن، فالمعضلة تكمن في أن العدو الإسرائيلي لم يتمكن من اختراق الجبهة اليمنية أو المجتمع اليمني بشكل عام، حيث هناك تماسك والتفاف حول القيادة وإصرار على الاستمرار في مساندة قطاع غزة.





وأضاف عقيل أن عملية الحسم في اليمن تعذرت سواء عبر العدوان السعودي أو العدوان الأمريكي ـ البريطاني ـ الأوروبي. واليوم تسعى إسرائيل إلى تحقيق ذلك، لكنها تعاني من نقص استخباراتي وعجز عن الاختراق، إضافة إلى صعوبة مواجهة الروح الولائية للشعب اليمني والتفافه حول قيادته. كما أن الموقع الجغرافي لليمن يمنحه بعداً دولياً مهماً جداً، خصوصاً أن معظم الدول المتشاطئة على البحر الأحمر إما متعاونة أو متواطئة مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وحول أهداف الكيان الإسرائيلي من هذا العدوان على اليمن، وعلى صنعاء تحديداً، أوضح عقيل أن الاحتلال يسعى إلى تركيع الشعب اليمني أو دفعه لإعادة النظر بقراراته. فإسرائيل في سوريا تتحرك كما تشاء، وفي لبنان الساحة شبه مفتوحة أمامها، أما في اليمن فهي عاجزة. لذلك تحاول استعراض عضلاتها، لكنها تعاني من تقصير واضح في هذا الملف. إذ لم تتمكن من تقديم أي إنجاز يُرضي القيادة الإسرائيلية أمام الجمهور الإسرائيلي الذي يهرع إلى الملاجئ مع كل ضربة صاروخية يمنية.

وأضاف: يريد الاحتلال أن يقدم شيئاً للجبهة الداخلية الإسرائيلية، خصوصاً مع تفاقم الأزمات، فكل الجبهات التي فتحها بنيامين نتنياهو لم يغلق أياً منها: لا في غزة، ولا في لبنان، ولا في سوريا، ولا في اليمن. ومن هنا، يحاول تسجيل نقاط لصالحه داخلياً عبر استهداف البنية التحتية في اليمن، وفي الوقت نفسه الضغط على القيادة اليمنية لإجبارها على التراجع عن قرارات يعتبرها "متهورة" في الدفاع عن غزة.

كما تطرق البرنامج إلى العدوان الإسرائيلي الجوي على البنية التحتية المدنية في صنعاء الذي كان محور تعليقات الإعلام العبري الذي رأى أن هذه الهجمات على اليمن يجب أن تكون أكثر تأثيراً.

وألقى البرنامج الضوء على "إيهود باراك" رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق الذي أبدى اعتراضه اليوم على خطة احتلال مدينة غزة التي تتصدر العناوين التي أقرتها حكومة نتنياهو. ورأى أن هذه العملية ستحول هزيمة حماس العسكرية إلى إنجاز سياسي ستحققه هذه الحركة.



