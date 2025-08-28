لاريجاني: الوحدة الوطنية ركيزة أساسية في قوة البلاد

الأربعاء ٢٧ أغسطس ٢٠٢٥
٠٤:١٥ بتوقيت غرينتش
لاريجاني: الوحدة الوطنية ركيزة أساسية في قوة البلاد
العالم
قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران علي لاريجاني، إن "البعض يعتقد اليوم أن الحرب قد انتهت ويريدون تفتيت وحدة المجتمع، فالاختلاف في الآراء حول الأساليب والحلول أمر طبيعي، ولكن تسليط الضوء على الخلافات في مرحلة وقف إطلاق النار مع العدو يعد خطأ استراتيجيا".

وأكد لاريجاني خلال لقائه اليوم الاربعاء بمجموعة من الدعاة البارزين في البلاد، أن مرحلة وقف إطلاق النار مع العدو تستدعي تعزيز التلاحم الوطني؛ مبينا أن "الوحدة الوطنية ليست قضية ثانوية بل ركيزة أساسية في قوة البلاد"، ولافتا في السياق إلى حديث "أحد الشخصيات البارزة في العالم" خلال اجتماع معه، والذي اكد على أن "العالم بأسره شاهد تلاحم الشعب الإيراني في الحرب العدوانية الأخيرة".

إقرأ أيضاً.. جنيف؛عاصمة المحادثات النووية الجديدة بين ايران وأوروبا

وشدد على أن "الحفاظ على الوحدة الوطنية يتطلب اليوم مجاهدة وجهودا مضاعفة"؛ معتبرا أن "ضمان القوة الاقتصادية للشعب يشكل أحد الآليات الرئيسة لصون هذا التلاحم الوطني"، واضاف أن "الحكومة اتخذت خطوات جادة في سبيل ضمان الاستقرار الاقتصادي للمواطنين".

كلمات دليلية

روابط ذات صلة

لاريجاني يوضح موقف إيران تجاه المقاومة بالعراق والمنطقة

لاريجاني يوضح موقف إيران تجاه المقاومة بالعراق والمنطقة

لاريجاني يكشف عما طلبه قائد الثورة منه واتصاله بسماحته أيام الحرب

لاريجاني يكشف عما طلبه قائد الثورة منه واتصاله بسماحته أيام الحرب

0% ...

آخرالاخبار

أعضاء مجلس الأمن يدعون لهدنة فورية غير مشروطة في غزة

أمين عام 'إيكو' يتباحث مع نائب الخارجية الايرانية للشؤون الاقتصادية

سفير إيران لدى اليابان يلتقي وزير الخارجية عراقجي

أوليانوف يعلن استئناف أنشطة وكالة الطاقة الذرية بحطة بوشهر النووية

قوات الاحتلال تواصل عمليات الإنزال بمنطقة جبل المانع بريف دمشق

الحاج حسين الخليل: لوضع حدّ للانبطاحة السياسية وإبعاد الجيش عن الفتنة

الطيران الحربي الإسرائيلي يجدد غاراته على مواقع في ريف دمشق

متحدث الخارجية الايرانية يلتقي السفير الصيني في طهران

'إسرائيل الكبرى' على الطاولة مجدداً ورفض تام لإقامة دولة فلسطينية

شاهد/بلا حبال ولا خوذة..إيراني يتحدى الجاذبية ويتسلق الجبال حافیاً!