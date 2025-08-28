لاريجاني: الوحدة الوطنية ركيزة أساسية في قوة البلاد

وأكد لاريجاني خلال لقائه اليوم الاربعاء بمجموعة من الدعاة البارزين في البلاد، أن مرحلة وقف إطلاق النار مع العدو تستدعي تعزيز التلاحم الوطني؛ مبينا أن "الوحدة الوطنية ليست قضية ثانوية بل ركيزة أساسية في قوة البلاد"، ولافتا في السياق إلى حديث "أحد الشخصيات البارزة في العالم" خلال اجتماع معه، والذي اكد على أن "العالم بأسره شاهد تلاحم الشعب الإيراني في الحرب العدوانية الأخيرة".

وشدد على أن "الحفاظ على الوحدة الوطنية يتطلب اليوم مجاهدة وجهودا مضاعفة"؛ معتبرا أن "ضمان القوة الاقتصادية للشعب يشكل أحد الآليات الرئيسة لصون هذا التلاحم الوطني"، واضاف أن "الحكومة اتخذت خطوات جادة في سبيل ضمان الاستقرار الاقتصادي للمواطنين".