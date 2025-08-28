فنزويلا وأمريكا.. هل هناك صراع محتدم على الأبواب في مياه الكاريبي؟

الأربعاء ٢٧ أغسطس ٢٠٢٥
٠٤:٢٥ بتوقيت غرينتش
فنزويلا وأمريكا.. هل هناك صراع محتدم على الأبواب في مياه الكاريبي؟
العالم
أعلنت فنزويلا نشر سفن حربية وطائرات مسيّرة في مياهها الإقليمية، رداً على إرسال الولايات المتحدة عددا من المدمرات إلى منطقة الكاريبي بذريعة مكافحة الاتجار بالمخدرات.

وفي تسجيل مصوّر، قال وزير الجيوش الفنزويلي، فلاديمير بادرينو، إن بلاده أرسلت "دوريات بحرية إلى خليج فنزويلا وسفنًا أكبر حجما إلى شمال مياهنا الإقليمية"، إضافة إلى "نشر عدد كبير من الطائرات المسيرة لأداء مهام متعددة".

يأتي ذلك في وقت سبق لفنزويلا أن أعلنت فيه حشد 15 ألف عنصر من القوات الأمنية على حدودها مع كولومبيا في إطار جهود لمكافحة الاتجار بالمخدرات.

إقرأ أيضا.. ما موقف فنزويلا من المكافأة الاميركية للقبض على الرئيس مادورو؟

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت الأسبوع الماضي عن نشر 3 مدمّرات قاذفة للصواريخ في المنطقة، كما أفاد مسؤول أميركي رفيع المستوى – طلب عدم الكشف عن هويته – بأن واشنطن أرسلت أيضا سفينة صواريخ كروز موجهة وغواصة هجومية نووية الدفع.

وبحسب وسائل إعلام أمريكية، يعتزم البنتاغون إرسال 4 آلاف عنصر من البحرية إلى منطقة الكاريبي قبالة سواحل فنزويلا.

ووصفت الحكومة الفنزويلية هذه التحركات الأمريكية بأنها "تصعيد للأعمال العدائية"، مؤكدة استعدادها للرد على أي تهديد لأمن وسيادة البلاد.

