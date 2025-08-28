العميد شكارجي: فرضنا الهزيمة على العدو والمعركة مستمرة

وفي حفل تكريم الناشطين الإعلاميين والصحفيين، اعتبر الجنرال أبو الفضل شكارجي أن النصر في حرب الـ 12 يوما المفروضة جاء نتيجة إرادة الشعب، والقيادة الحكيمة لقائد الثورة الاسلامية، ونضال وتضحيات القوات المسلحة، وشدد على ضرورة الاهتمام بالحرب الناعمة والإعلامية.

وأكد شكارجي أننا بفضل الله انتصرنا في حرب الاثني عشر يوما المفروضة، قائلاً: "فرضنا الهزيمة على العدو".

وفي إشارة إلى دعم العديد من الدول الغربية للكيان الصهيوني في هذه الحرب، ذكّر بأن وقف إطلاق النار المقترح كان في الواقع مفروضا عليهم.

أكد شكارجي: "لقد لعب الإعلاميون والصحفيون، إلى جانب مجاهدي الإسلام، دورا مؤثرا في هذا النصر، وواجهنا حربا شاملة مشتركة خلال الأيام الاثني عشر من الحرب المفروضة".

وأضاف نائب رئيس هيئة الأركان العامة للثقافة والحرب الناعمة: "سعى العدو، باستخدام أسلحة عالمية متطورة وحرب شاملة مشتركة، إلى إسقاط نظام الجمهورية الإسلامية في غضون أسبوع، لكنه أخطأ في حساباته".

وشدد على أن الركائز الأساسية الأربعة للنصر هي: التوكل على الله، والقيادة الحكيمة لقائد الثورة الإسلامية، والدعم الشامل للشعب، ونضال مجاهدي الإسلام في القوات المسلحة.

وأكد شكارجي على جاهزية القوات المسلحة للدفاع عن الوطن والشعب، وأضاف: "في الحرب الناعمة والمعرفية، نخوض معارك مستمرة مع العدو، وهذه المهمة تزيد من صعوبة مهمة الإعلاميين والصحفيين. الصحفيون سفراء الوعي والمعرفة، وإذا أحسن الإعلاميون التصرف، فإنهم قادرون على خلق الأمل وتعزيز الثقة في المجتمع، وفي الوقت نفسه إحباط العدو وإحباط آماله".

كما أكد نائب رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة لشؤون الثقافة والحرب الناعمة على أهمية اتباع القيادة ودعم القوات المسلحة وتعزيز الوحدة الوطنية، وقال: "إن المسؤولية الجسيمة في توضيح هذه الأمور المهمة تقع على عاتق الإعلام".