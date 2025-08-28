رغم كل الجهود.. حالياً لا سلام في أوكرانيا

على الرغم من الجهود الدبلوماسية المكثّفة الرامية لإنهاء النزاع المستمر بين روسيا وأوكرانيا منذ مطلع 2022، تواصلت الهجمات في أوكرانيا وروسيا في الأيام الأخيرة، حيث أعلنت السلطات الأوكرانية عن مقتل واصابة العشرات جراء هجوم جوي روسي طال العاصمة الاوكرانية كييف.

وقد دوت في العاصمة كييف انفجارات عنيفة جراء هجوم بالصواريخ الباليستية استهدف عدداً من الاحياء السكنية بحسب السلطات المحلية. كما شنت القوات الروسية هجوماً واسعاً بالطائرات المسيرة على عدة مناطق من أوكرانيا ما ادى لاطلاق صفارات الانذار في المناطق المستهدفة. واستهدف الجهوم الروسي خطوطا للسكك الحديد ومحطات طاقة في منطقة فينيتسا.

من جهتها اعلنت وزارة الدفاع الروسية التصدي لهجوم اوكراني بالطائرات المسيرة وقالت إنها أسقطت أكثر من 100 طائرة مسيرة أوكرانية استهدفت الأراضي الروسية.

الهجوم يأتي بعد اعلان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن كبار مفاوضيه سيتوجهون إلى الولايات المتحدة لإجراء محادثات حول الضمانات الأمنية لأوكرانيا في ظل استمرار الحرب الروسية.

ليعود زيلينسكي ويجدد دعوته إلى فرض عقوبات صارمة على روسيا، منددا بمقتل عدة أشخاص في القصف الروسي على كييف

وقال زيلينسكي: "الهجوم يبرز الحاجة إلى تصعيد الرد الدولي ضد روسيا، هذه الهجمات تُظهر أهمية الاستجابة الدبلوماسية الفعّالة تجاه الأعمال العدائية. نشدد على ضرورة ممارسة ضغوط دولية حقيقية على موسكو، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يستجيب سوى للضغط والقوة. روسيا تواصل تجاهل الدعوات للسلام، وتتهرب من الحوار، بينما تكثف من عملياتها العسكرية والهجمات على الأراضي الأوكرانية".

في غضون ذلك، رفض الكرملين مجدداً مطالب زيلينسكي وحلفائه الغربيين بإجراء محادثات سلام سريعة مع الرئيس بوتين، وتحدث المتحدث ديمتري بيسكوف عن أولويات أخرى.

وقال بيسكوف: "هناك اتصالات مستمرة بين المفاوضين الروس والأوكرانيين من الاجتماعات السابقة في إسطنبول، قضية ضمانات الأمن المستقبلية لأوكرانيا التي تجري مناقشتها في أوروبا بعد انتهاء الأعمال العسكرية، هي من أهم القضايا. روسيا لن تقبل بوجود قوات من دول حلف الناتو في أوكرانيا. اعتقد أن جهود ترامب مهمة للغاية ويمكن أن تساعد بالفعل في حل هذا الصراع المعقد طويل الأمد.

ولا افق للسلام في ظل استمرار الهجمات والتصعيد، وفق الخبراء، على الرغم من مواصلة الجهود الدبلوماسية بين الطرفين على قدم وساق.