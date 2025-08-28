المبعوث الأمريكي يبرر إهانته للصحفيين..

توم براك: استخدمت كلمة "حيواني" لكن ليس بطريقة تحقيرية!!

الخميس ٢٨ أغسطس ٢٠٢٥
٠٩:٣٥ بتوقيت غرينتش
توم براك: استخدمت كلمة
بعد الضجة التي أثارتها عبارته بحق الصحافيين في قصر بعبدا، ادعى الموفد الأميركي الخاص توم برّاك أنّه لم يستخدم كلمة "حيواني" بقصد الإهانة!!.

وزعم الموفد الأميركي توم برّاك، في مقابلة مع الصحافي اللبناني ماريو نوفل، أنّه استخدم كلمة "animalistic - حيواني" ولكن ليس بطريقة تحقيرية، معبّراً عن رغبته في توضيح المقصود وراء تصريحه.

وقال برّاك: "أنا فقط كنت أسأل: هل يمكننا أن نهدأ؟ هل يمكننا أن نجد بعض التسامح واللطف؟ نعم، لنكن متحضرين"، لافتاً إلى أنّه "كان من غير المناسب قول ذلك في الوقت الذي كانت فيه وسائل الإعلام تقوم بعملها، وأنا أفهم ذلك أكثر من أي شخص آخر" حسب زعمه.

واعترف براك انه: "كان يجب أن أكون أكثر سخاءً بوقتي وأكثر تسامحاً مع نفسي.".

وجاء هذا التوضيح بعد أن أثار برّاك جدلاً واسعاً بين الصحافيين في لبنان خلال مؤتمره الصحافي في قصر بعبدا، حين طلب منهم التزام الصمت قائلاً: "اصمتوا لحظة... في اللحظة التي يصبح فيها الوضع فوضويًا و'حيوانياً' سنرحل".

وحاول عدد من الصحافيين توجيه أسئلة إليه، فسارع برّاك إلى مقاطعتهم طالباً منهم الهدوء، وأضاف: "أرجو منكم التصرف بهدوء وسنجيب على أسئلتكم".

بدورها، أعربت رئاسة الجمهورية اللبنانية عن أسفها لما صدر عن أحد ضيوفها، مؤكدة احترامها الكامل لكرامة الإنسان عموماً، وتقديرها لجهود جميع الصحافيين والمندوبين الإعلاميين المعتمدين لديها، مشيدة بمهنيتهم والتزامهم الوطني.

