وصول 5 طائرات جديدة الى البلاد

الخميس ٢٨ أغسطس ٢٠٢٥
١٠:٠١ بتوقيت غرينتش
العالم
 اعلنت المستشارة الاقتصادية لرئيس الجمهورية معصومة اقابور اليوم الخميس ان 5 طائرات جديدة وصلت الى البلاد في خطوة لتعزيز النقل الجوي.

وقالت اقابور على هامش المعرض الدولي السادس للنقل والصناعات ذات الصلة ان الحكومة الرابعة عشرة تولي اهمية خاصة للنقل السككي والجوي وقد اتخذت اجراءات في هذا المجال فضلا عن وجود خطط لتحديث الاسطول وزيادة الصادرات غير النفطية.

واشارت الى تطوير الاقتصاد البحري قائلة انه يتم تطبيق سياسات جيدة في هذا الحقل لا سيما فيما يخص الموانئ وبناء السفن.

وقد افتتحت الدورة السادسة للمعرض الدولي للنقل واللوجستيا والصناعات ذات الصلة اليوم الخميس ويستمر اربعة ايام بمشاركة 105 شركات محلية وخارجية في المقر الدائم للمعارض الدولية بطهران.

