لجان المقاومة بفلسطين: العدوان على اليمن دليل على تخبط كيان الاحتلال وفشله

الخميس ٢٨ أغسطس ٢٠٢٥
٠٤:٠٥ بتوقيت غرينتش
لجان المقاومة بفلسطين: العدوان على اليمن دليل على تخبط كيان الاحتلال وفشله
أصدرت لجان المقاومة في فلسطين بياناً أدانت فيه العدوان الصهيوني الجديد على اليمن الشقيق، معتبرةً أن هذا الهجوم يؤكد أن الكيان الصهيوني هو "عدو الأمة المركزي والوحيد" الذي يستهدف جميع مكونات الأمة دون تمييز، ويسعى لإخضاع شعوبها كافة.

وأشارت اللجان إلى أن "العدوان الهمجي الجديد على اليمن هو دليل على تخبط وإفلاس وفشل الكيان الصهيوني" في مواجهة عزم وإصرار الشعب اليمني وقواته المسلحة، مما يكشف ضعف الكيان وهشاشته.

كما أكدت اللجان أن "العدوان الصهيوني على اليمن، والقصف الإجرامي الذي طال الأرض العربية السورية، وحرب الإبادة الجماعية المتواصلة بحق أهلنا في غزة"، يثبت أن "الكيان الصهيوني هو عدو الأمة المركزي والوحيد"، داعيةً الأمة إلى "التوحد والتضامن للجم وردع هذا الكيان المجرم".

وأشادت لجان المقاومة بصمود الشعب اليمني وقيادته الشجاعة، مشددةً على أن "الإجرام الصهيوني لن يكسر إرادة وصلابة الشعب اليمني"، وأن اليمن سيواصل "طريق المقاومة والمواجهة"، وإسناد الشعب الفلسطيني في غزة.

في ختام البيان، توجهت اللجان بالتحية إلى "الشعب اليمني الأصيل" وقيادته وجيشه على مواقفهم العروبية الإسلامية في دعم الشعب الفلسطيني ومقاومته في مواجهة المحرقة الصهيونية.

