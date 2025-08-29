لجان المقاومة بفلسطين: العدوان على اليمن دليل على تخبط كيان الاحتلال وفشله

وأشارت اللجان إلى أن "العدوان الهمجي الجديد على اليمن هو دليل على تخبط وإفلاس وفشل الكيان الصهيوني" في مواجهة عزم وإصرار الشعب اليمني وقواته المسلحة، مما يكشف ضعف الكيان وهشاشته.

كما أكدت اللجان أن "العدوان الصهيوني على اليمن، والقصف الإجرامي الذي طال الأرض العربية السورية، وحرب الإبادة الجماعية المتواصلة بحق أهلنا في غزة"، يثبت أن "الكيان الصهيوني هو عدو الأمة المركزي والوحيد"، داعيةً الأمة إلى "التوحد والتضامن للجم وردع هذا الكيان المجرم".

وأشادت لجان المقاومة بصمود الشعب اليمني وقيادته الشجاعة، مشددةً على أن "الإجرام الصهيوني لن يكسر إرادة وصلابة الشعب اليمني"، وأن اليمن سيواصل "طريق المقاومة والمواجهة"، وإسناد الشعب الفلسطيني في غزة.

في ختام البيان، توجهت اللجان بالتحية إلى "الشعب اليمني الأصيل" وقيادته وجيشه على مواقفهم العروبية الإسلامية في دعم الشعب الفلسطيني ومقاومته في مواجهة المحرقة الصهيونية.