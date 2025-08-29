‏المشاط: الضربات الصهيونية فاشلة وستظل فاشلة

قال رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط مخاطبًا بنیامن نتنياهو رئيس الوزراء الاسرائيلي "دخلت في تحدٍ مع شعب لست بمستوى نزاله"، لافتا إلى أن "نتنياهو فاشل ويحاول الخروج من أزماته الداخلية بعربدته في المنطقة".

وقال المشاط في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ان "الضربات الصهيونية فاشلة وستظل فاشلة وذراعنا الطولى ستلقنهم الدرس اللازم".

وأشار إلى أن "قيادة الصهاينة تكذب على المغتصبين بأخبار مزيفة"، مؤكدا ان "المنطقة لن تهدأ بوجود هذا الكيان الطارئ والزائل والمجرم".

واضاف ان "الكيان الصهيوني هو المشكلة وعلى جميع أبناء المنطقة توحيد الجهود والموقف لمواجهة هذه الغدة السرطانية واستئصالها".

وأوضح رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن أن "المجرم نتنياهو يجر الكيان الصهيوني إلى نهايته".

وصرح رئيس المجلس السياسي الأعلى ان "ضرباتكم لن تهز شعرة في رأس أصغر طفل منا".

واردف قائلا: "أفشلنا مؤامراتكم رغما عنكم، فولولوا كما تشاءون، وضرباتكم لن تهز شعرة في رأس أصغر طفل منا".

