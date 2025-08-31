طهران تصعّد.. والنووي في مهب الريح

وأكد عراقجي أن رسالة الترويكا الأوروبية بشأن الاتفاق النووي تنطوي على تحريف للحقائق، مجددا استعداد بلاده للانخراط في تفاعلات دبلوماسية فعالة وهادفة.



في الاثناء بدأ البرلمان الايراني بإعداد مشروع قانون ذي أولوية عاجلة ردا على محاولات الترويكا الأوروبية تفعيل آلية الزناد.

وأوضح عضو البرلمان الإيراني حسين علي حاجي دليقاني أن مشروع القانون يبحث خروج إيران من معاهدة حظر الانتشار النووي والبروتوكول الإضافي، على أن تتم مناقشته في البرلمان الأسبوع المقبل، ويقضي المشروع أيضا بوقف أي مفاوضات مع أميركا والدول الأوروبية، وجميع أشكال التعاون الرقابي مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

