بانوراما..

طهران تصعّد.. والنووي في مهب الريح

الجمعة ٢٩ أغسطس ٢٠٢٥
٠٤:٤٦ بتوقيت غرينتش
يناقش بانوراما في ملفه إدانة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي التحركات الأخيرة لبريطانيا وفرنسا وألمانيا ضد طهران من خلال تفعيل ما يسمى بآلية الزناد التي تعيد الحظر الاقتصادي على ايران.

وأكد عراقجي أن رسالة الترويكا الأوروبية بشأن الاتفاق النووي تنطوي على تحريف للحقائق، مجددا استعداد بلاده للانخراط في تفاعلات دبلوماسية فعالة وهادفة.

في الاثناء بدأ البرلمان الايراني بإعداد مشروع قانون ذي أولوية عاجلة ردا على محاولات الترويكا الأوروبية تفعيل آلية الزناد.

وأوضح عضو البرلمان الإيراني حسين علي حاجي دليقاني أن مشروع القانون يبحث خروج إيران من معاهدة حظر الانتشار النووي والبروتوكول الإضافي، على أن تتم مناقشته في البرلمان الأسبوع المقبل، ويقضي المشروع أيضا بوقف أي مفاوضات مع أميركا والدول الأوروبية، وجميع أشكال التعاون الرقابي مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

شاهد.. عراقجي: منطق الترويكا ينطوي على تحريف للحقائق

ظريف: أوروبا قصّرت في تنفيذ التزاماتها ضمن الاتفاق النووي

عراقجي: مساعي الترويكا الاوروبية لإحياء قرارات مجلس الأمن الملغاة لا قيمة لها

صياغة مشروع في البرلمان الإيراني للخروج من معاهدة حظر الانتشار النووي

