فانس مستعد لتولي الرئاسة الأميركية في حال حدوث مكروه لترامب

وقال فانس: "واثق جدا من أن رئيس الولايات المتحدة يتمتع بصحة جيدة، وسيكمل ما تبقى من ولايته".

وأضاف: "سيحقق ترامب إنجازات عظيمة للشعب الأمريكي".

وختم قائلا: "إذا وقعت لا سمح الله مأساة مروعة، فلن أجد تدريبا عمليا أفضل مما تلقيته خلال المئتي يوم الماضية مع الرئيس".

ويواجه الرئيس الأمريكي تحولا في نمط حياته بعد تشخيص "قصور وريدي مزمن" لديه، وهي حالة تدفعه لإعادة النظر في عاداته اليومية التي ظلت لسنوات جزءا من شخصيته العامة.

وجاء التشخيص بعد ظهور أعراض واضحة شملت تورما في الساقين وكدمات متكررة على اليدين، ما استدعى فحوصات طبية دقيقة كشفت عن ضعف في الدورة الدموية.

ويؤكد الأطباء أن الحالة ليست خطيرة بحد ذاتها، لكنها تتطلب تعديلات في النظام الغذائي واعتماد عادات جديدة للحفاظ على الصحة عموما. وهذا التحول الصحي يضع الرئيس أمام اختبار شخصي، حيث سيتعين عليه الموازنة بين تفضيلاته المعتادة ومتطلبات صحته في هذه المرحلة العمرية.