الجمعة ٢٩ أغسطس ٢٠٢٥
١٠:٢٧ بتوقيت غرينتش
وزيرا خارجية إيران والمجر يؤكدان على تعزيز العلاقات بين البلدين
العالم
أشاد وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية عباس عراقجي ووزير خارجية المجر بيتر سيارتو، بمئوية العلاقات الودية والغنية بين البلدين، وأكدا على استمرارها وتعزيزها في مختلف المجالات.

وهنأ وزير الخارجية والتجارة المجري سيارتو بالذكرى المئوية للعلاقات الدبلوماسية بين إيران والمجر، مؤكدًا على نهج الحكومة المجرية في تطوير العلاقات مع إيران على نحو شامل.

وأكد وزير الخارجية الايراني، عباس عراقجي، عزم إيران على مواصلة وتعزيز العلاقات مع جميع الدول على أساس الاحترام المتبادل والمنفعة المتبادلة، واعتبر العلاقات الإيرانية المجرية مهمة وواعدة لمزيد من التطور.

كما تبادل الجانبان ، خلال هذا الاتصال الهاتفي، وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والتطورات الدولية.

وحذر وزير الخارجية الايراني من عواقب الإجراء غير القانوني وغير المبرر وغير المسؤول الذي اتخذته الدول الأوروبية الثلاث للضغط على الشعب الإيراني عبر التهديد بإعادة العمل بقرارات مجلس الأمن الدولي الملغاة، واكد على حق إيران في الرد المناسب، وقال أن هذا الإجراء أضرّ بشدة بمصداقية أوروبا ومكانتها كطرف تفاوضي، وأثار شكوكًا عميقة حول النوايا الحقيقية لهذه الدول.

