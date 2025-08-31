صحة ترامب.. ماذا يخفي الرئيس الأمريكي في ملفه الطبي؟

السبت ٣٠ أغسطس ٢٠٢٥
٠٨:٠٠ بتوقيت غرينتش
صحة ترامب.. ماذا يخفي الرئيس الأمريكي في ملفه الطبي؟
العالم
تتواجد مساحة مظلمة من الغموض والتكتم حول الحالة الصحية لترامب، مع بيانات طبية غير مكتملة وتصريحات متناقضة. تساؤلات عديدة تطرح حول ما يخفيه ترامب عن حالته الصحية، ولماذا يحرص على التحكم في السردية الطبية الخاصة به.

أكد جيه دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، أن ترامب يتمتع بصحة جيدة وطاقته "لا تصدق"، مشددًا على جاهزيته لتولي منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة. وأشار إلى نشاط ترامب، قائلًا إنه آخر شخص يجري مكالمات هاتفية في الليل وأول شخص يستيقظ في الصباح.

تجدد الجدل حول صحة ترامب بعد انتشار صور وفيديوهات جديدة أظهرت مشكلة في طريقة سيره وكدمات على يده اليمنى. مقطع فيديو وثق ترامب وهو يواجه صعوبة في النزول من عربة الجولف، مما أثار تساؤلات حول حالته الصحية.

اقرأ ايضا.. قميص ترامب يضعه في حرج أمام الكاميرات

عدد من الخبراء في الطب الرياضي أشاروا إلى أن وضعية ترامب قد تعكس حالة طبية تُعرف باسم "التقوس الداخلي للركبة"، والتي قد تؤدي مع مرور الوقت إلى زيادة الضغط على المفصل الداخلي للركبة. كما أشاروا إلى أن نمط حياة ترامب، بما في ذلك السفر المتكرر والجلوس الطويل، يمكن أن يسهم في إضعاف العضلات الأساسية.

سارع المتحدث باسم البيت الأبيض ستيفن تشونج إلى نفي الشائعات حول تدهور صحة الرئيس، مؤكدًا أن ترامب يتمتع بصحة جيدة ويواصل أنشطته بشكل طبيعي. ومع ذلك، لم توقف هذه التطمينات الجدل الدائر حول صحة ترامب.

كلمات دليلية

روابط ذات صلة

فانس مستعد لتولي الرئاسة الأميركية في حال حدوث مكروه لترامب

فانس مستعد لتولي الرئاسة الأميركية في حال حدوث مكروه لترامب

ترامب: الكثير من الأمريكيين يرغبون في دكتاتور!

ترامب: الكثير من الأمريكيين يرغبون في دكتاتور!

ترامب يمنح نفسه 10/10بعد اللقاء مع بوتين وينصح زلنسكي!

ترامب يمنح نفسه 10/10بعد اللقاء مع بوتين وينصح زلنسكي!

0% ...

آخرالاخبار

ترامب يتعهد بالتدخل في شيكاغو إذا لم تتعامل السلطات المحلية مع الجريمة كما ينبغي

السودان.. محمد حمدان دقلو يؤدّي اليمين رئيساً لحكومة موازية في دارفور

الداخلية العراقية تنفي حدوث تفجير قرب مطار بغداد

بوتين يصل الصين في زيارة رسمية تستغرق 4 أيام

زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب ولاية نيفادا الأمريكية

سوريا: الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في ريف القنيطرة الشمالي الغربي

وزير الخارجية المصري يجري اتصالات مكثفة بشأن الملف النووي الإيراني

أنصار الله: الحرب دخلت مرحلة جديدة والاحتلال سيدفع ثمن استهداف قادة اليمن

ایران تدین بشدة الجریمة الإرهابیة الصهیونیة فی الیمن

تركيا تغلق الأبواب بوجه"إسرائيل".. تضامن مع غزة أم إنذار بفتح جبهة سوريا؟!