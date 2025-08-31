صحة ترامب.. ماذا يخفي الرئيس الأمريكي في ملفه الطبي؟

أكد جيه دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، أن ترامب يتمتع بصحة جيدة وطاقته "لا تصدق"، مشددًا على جاهزيته لتولي منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة. وأشار إلى نشاط ترامب، قائلًا إنه آخر شخص يجري مكالمات هاتفية في الليل وأول شخص يستيقظ في الصباح.

تجدد الجدل حول صحة ترامب بعد انتشار صور وفيديوهات جديدة أظهرت مشكلة في طريقة سيره وكدمات على يده اليمنى. مقطع فيديو وثق ترامب وهو يواجه صعوبة في النزول من عربة الجولف، مما أثار تساؤلات حول حالته الصحية.

عدد من الخبراء في الطب الرياضي أشاروا إلى أن وضعية ترامب قد تعكس حالة طبية تُعرف باسم "التقوس الداخلي للركبة"، والتي قد تؤدي مع مرور الوقت إلى زيادة الضغط على المفصل الداخلي للركبة. كما أشاروا إلى أن نمط حياة ترامب، بما في ذلك السفر المتكرر والجلوس الطويل، يمكن أن يسهم في إضعاف العضلات الأساسية.

سارع المتحدث باسم البيت الأبيض ستيفن تشونج إلى نفي الشائعات حول تدهور صحة الرئيس، مؤكدًا أن ترامب يتمتع بصحة جيدة ويواصل أنشطته بشكل طبيعي. ومع ذلك، لم توقف هذه التطمينات الجدل الدائر حول صحة ترامب.