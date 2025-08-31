البرلمان التركي يطالب بتعليق عضوية كيان الاحتلال في الأمم المتحدة

السبت ٣٠ أغسطس ٢٠٢٥
٠٨:٥٦ بتوقيت غرينتش
البرلمان التركي يطالب بتعليق عضوية كيان الاحتلال في الأمم المتحدة
صدّق البرلمان التركي على مذكرة رسمية تندد بقرار كيان الاحتلال توسيع سيطرته على قطاع غزة، واصفًا أفعاله بـ"الإبادة الجماعية" بحق الشعب الفلسطيني، داعيًا إلى اتخاذ إجراءات دولية عاجلة.

وترأس الجلسة رئيس البرلمان نعمان قورتولموش، حيث أقرّ النواب المذكرة التي قدمتها رئاسة البرلمان، والتي وقّع عليها رؤساء ونواب الكتل البرلمانية.

وأكد قورتولموش أن المذكرة تمثل "موقف تركيا الرسمي أمام العالم"، واصفًا إياها بـ"وثيقة قوية" تعكس رفض أنقرة للسياسات الإسرائيلية.

وأشار قورتولموش إلى أن "إسرائيل حوّلت احتلالها الممتد لعقود إلى إبادة جماعية واضحة في غزة"، موضحًا أن ذلك أسفر عن مقتل نحو 70 ألف شخص، معظمهم من الأطفال والنساء، وإصابة أكثر من 150 ألف شخص.

ودعت المذكرة المجتمع الدولي إلى "تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة ومختلف المنظمات الدولية حتى توقف سياساتها العدوانية"، كما طالبت بضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة ومحاسبة مسؤولين كيان الاحتلال أمام القضاء الدولي على جرائم الحرب.

وأكدت المذكرة دعم تركيا لإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، معتبرة ذلك "السبيل الوحيد لتحقيق سلام عادل ودائم". كما حثّت البرلمانات العالمية على قطع العلاقات العسكرية والتجارية مع كيان الاحتلال وزيادة الاعتراف الدولي بدولة فلسطين.

