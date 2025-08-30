حدث فضائي.. تدشين النسخة المطورة من قمر "كوثر" الإيراني

وكانت إيران قد أطلقت العام الماضي القمرين الصناعيين "كوثر-1" و"هدهد" على متن الصاروخ الروسي "سويوز"، غير أن خبراء الصناعة الفضائية في البلاد تمكّنوا، خلال أقل من عام، من إنجاز النموذج الثاني المطوَّر من "كوثر" بعد إتمام كافة الاختبارات النهائية، ليصبح جاهزاً للإطلاق في المدى القريب.

ويزن القمر الجديد مع تجهيزاته 50 كيلوغراماً، وسيتم وضعه في مدار شمسي متزامن على ارتفاع 500 كيلومتر، حيث من المخطط أن يُطلق مجدداً بواسطة "سويوز" خلال الأشهر المقبلة.

ويمتاز "كوثر" المطوّر بدمج مهام الاستشعار عن بُعد وإنترنت الأشياء معاً، ما يجعله أداة متقدمة في خدمة "الزراعة الدقيقة" ورسم الخرائط عالية الدقة، وهو ما يمنح إيران أوراق قوة إضافية في مضمار التكنولوجيا الفضائية.

هذا الإنجاز يمثل ثالث قمر صناعي تُنجزه شركة خاصة إيرانية، في إطار التعاون بين شركة "أميد فضا" للمعرفة ومنظمة الفضاء الإيرانية، بما يؤكد أن القطاع الخاص بات لاعباً محورياً في تطوير قدرات البلاد الفضائية.

وقال حسين فراهاني، المدير التنفيذي لشركة "أميد فضا" في تصريح: عملنا على تجاوز نواقص النسخة السابقة من كوثر، ونسعى لأن تكون مشاريعنا المقبلة أكثر تقدماً وابتكاراً، مشدداً على أن المسيرة الفضائية الإيرانية لن تتوقف عند هذا الحد.