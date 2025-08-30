من هو محمد أحمد مفتاح رئيس الوزراء اليمني الجديد؟

السيرة الذاتية لمحمد أحمد مفتاح

ولد محمد أحمد أحمد مفتاح عام 1967 في قرية بيت مفتاح، مديرية الحيمة الخارجية بمحافظة صنعاء. تلقى تعليمه الأساسي في مدرسة الشهيد الصبري بالحيمة، وبدأ منذ صغره بإلقاء الخطابة في مسجد قريته وبعض مساجد المديرية.

انتقل لاحقًا إلى صنعاء لتلقي العلوم الشرعية في الجامع الكبير وعدد من المساجد ومجالس العلم، مواصلاً تعليمه الرسمي في ثانوية الكويت ثم معهد صنعاء العلمي وكلية التربية بجامعة صنعاء، حيث تخرج عام 1993، لينضم بعد ذلك إلى سلك التدريس في وزارة التربية مع تنظيم حلقات لتدريس العلوم الشرعية في عدة مساجد.

تولى الخطابة في جامع بيت سريع بمنطقة شعوب ثم في جامع التوفيق بالجراف الغربي، قبل أن يتم تكليفه بالخطابة والتدريس في الجامع الكبير بالروضة بصنعاء، مع إشرافه على الأنشطة العلمية والثقافية مثل الدورات الصيفية وتدريب وتأهيل المدرسين والخطباء لعدة سنوات.

شارك في مختلف المحافظات اليمنية من حضرموت إلى صنعاء، الحديدة، زبيد، صعدة، تعز، والبيضاء لإلقاء المحاضرات والخطب وبناء جسور التواصل بين المدارس العلمية المختلفة. كما كان ناشطًا في المشهد السياسي من خلال مناقشة التطورات السياسية والقضايا الوطنية في خطبه ومحاضراته.

تتلمذ على عدد من كبار العلماء، منهم: العلامة حمود بن عباس المؤيد، العلامة عبدالله بن عباس المؤيد، العلامة بدر الدين الحوثي، والقاضي العلامة محمد بن أحمد الجرافي مفتي اليمن، وحصل على إجازات علمية من كبار العلماء.

تعرض خلال مسيرته للاعتقال والمحاكمة والإخفاء القسري ومحاولات اغتيال عدة مرات بسبب مواقفه وآرائه، خاصة مع زميله العلامة يحيى الديلمي لرفضهما الحرب على صعدة.

شارك في تأسيس العديد من الجمعيات والمؤسسات والمنظمات الشعبية، وانتخب رئيسًا لمجلس شورى حزب الحق قبل أن يستقيل منه، وساهم في تأسيس حزب الأمة حيث تولى رئاسة اللجنة التحضيرية لتأسيس الحزب. كما اختير عضوًا في اللجنة الثورية العليا التي أشرفت على تسيير أعمال الدولة قبل تشكيل المجلس السياسي الأعلى.

ويمتلك محمد مفتاح خبرات علمية ومباحث متعددة في مجالات متنوعة، ويُعرف بمواقفه الوطنية والدينية المؤثرة على الساحة اليمنية.