الإثنين ٠١ سبتمبر ٢٠٢٥
٠٣:٤٨ بتوقيت غرينتش
النجباء تجدد عهدها بالوقوف إلى جانب الشعب اليمني
اعتبرت حركة النجباء العراقية، ما أقدم عليه الكيان الصهيوني من استهداف آثم للحكومة اليمنية ورئيس وزرائها احمد غالب الرهوي، إعلان حرب مكشوف على شعوب المنطقة، وجريمة نكراء لا تختلف في وحشيتها عن جرائم داعش الإرهابي الذي رعته أميركا وسقته بيدها.

وقالت الحركة، في بيان “إن هذا العدوان ليس سوى حلقة جديدة في مسلسل الإجرام الأميركي ـ الصهيوني، فالطائرات التي قصفت صنعاء لم تنطلق إلا بغطاء من واشنطن وتخطيط في غرف العمليات المشتركة بين البنتاغون والكيان الغاصب”.

وأضافت: “المقاومة الإسلامية حركة النجباء إذ تترحم على أرواح الشهداء الأبرار، تؤكد أن دماءهم لن تضيع، بل ستضاعف من إرادة الصمود، وتسرع خطوات محور المقاومة نحو تحرير الأمة من نير الاحتلال”.

وجددت الحركة عهدها بالوقوف إلى جانب الشعب اليمني الأبي ومقاومته الباسلة، داعية جماهير الأمة إلى تصعيد المواقف الرافضة للتطبيع والداعمة لخيار المواجهة حتى زوال الكيان الصهيوني وأدواته.

