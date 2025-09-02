شاهد/اعتراف مثير لنائب الرئيس الأمريكي: لم أحب ترامب أبدًا!

الإثنين ٠١ سبتمبر ٢٠٢٥
٠٦:٢٤ بتوقيت غرينتش
العالم
في تصريح أثار جدلًا واسعًا، كشف جي. دي. فانس، قبل توليه منصب نائب الرئيس الأمريكي، عن موقفه الصريح من دونالد ترامب.

وكان فانس قال في مقابلة تلفزيونية: "كنت دائمًا من المعارضين لترامب. لم أحبّه أبدًا، ولا أعتقد أنه الشخص المناسب للبلاد."

واضاف فانس "لا أظن أنه يولي أي اهتمام حقيقي لمصلحة الناس. في رأيي، إنه شخصية مدمرة وتوجه الطبقة العاملة البيضاء نحو مسار مظلم للغاية."

انتقادات جي. دي. فانس لترامب قبل أن يصبح نائبًا له

وقبل أن يصبح نائبًا للرئيس الأمريكي، كان جي. دي. فانس من أبرز منتقدي دونالد ترامب، واصفًا إياه بتصريحات حادة: ففي رسالة خاصة عام 2016، شبه فانس ترامب بهتلر، قائلاً: "أعتقد أحيانًا أن ترامب مثل هتلر أمريكا".

وفي مقابلة مع قناة PBS، وصف فانس ترامب بأنه "هيروين ثقافي".

وفي منشور على تويتر عام 2016، قال فانس: "لا أستطيع تحمل ترامب".

إقرأ أيضا..نائب الرئيس الأميركي يحرج نفسه في احتفال رياضي+فيديو

وفي رسالة خاصة عام 2016، وصف فانس ترامب بأنه "كارثة".

وفي عام 2016، أعلن فانس أنه من مؤيدي حركة "Never Trump"، قائلاً: "أنا من مؤيدي "Never Trump".

التحول السياسي لفانس

لكن في عام 2021، بدأ فانس في تغيير موقفه تجاه ترامب، حيث التقى به في مارالاغو في مارس 2021. في يوليو 2021، أعلن فانس عن ترشحه لمجلس الشيوخ، وقال إنه "أصبح مؤيدًا لترامب".

وفي يوليو 2024، أعلن ترامب عن اختيار فانس ليكون مرشحه لمنصب نائب الرئيس في الانتخابات الرئاسية. في يناير 2025، تولى فانس منصب نائب الرئيس بعد فوز ترامب في الانتخابات.

كلمات دليلية

روابط ذات صلة

هل مات ترامب فعلاً؟مواقع التواصل تضج ونائبه يتأهب للرئاسة

هل مات ترامب فعلاً؟مواقع التواصل تضج ونائبه يتأهب للرئاسة

فانس مستعد لتولي الرئاسة الأميركية في حال حدوث مكروه لترامب

فانس مستعد لتولي الرئاسة الأميركية في حال حدوث مكروه لترامب

0% ...

آخرالاخبار

ترامب: استمرار الحرب في غزة يضر بصورة "إسرائيل"

قاليباف: البرلمان يدعم جهود الحكومة للتنفيذ الكامل للاتفاقية الاستراتيجية بين إيران والصين

البيان الختامي لمجلس التعاون يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة

الرئيس الفنزويلي يحدد شروط الحوار مع واشنطن

لافروف: قمة شنغهاي أبرزت دفاع الدول عن مصالحها المشروعة

موسكو: بوتين وترامب لم يتفقا على اجتماع مع زيلينسكي

إعلام سوري: دوي انفجار في مدينة حلب

استمرار الانتحار بين جنود الاحتلال..انتحار جديد في لواء غولاني

هل تم اغتيال أبو عبيدة؟لماذا سارع قادة الاحتلال لاستغلال الخبر؟

رسالة ايرانية،صينية،روسية لمجلس الأمن حول آلية الزناد