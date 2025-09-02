شاهد/اعتراف مثير لنائب الرئيس الأمريكي: لم أحب ترامب أبدًا!

وكان فانس قال في مقابلة تلفزيونية: "كنت دائمًا من المعارضين لترامب. لم أحبّه أبدًا، ولا أعتقد أنه الشخص المناسب للبلاد."

واضاف فانس "لا أظن أنه يولي أي اهتمام حقيقي لمصلحة الناس. في رأيي، إنه شخصية مدمرة وتوجه الطبقة العاملة البيضاء نحو مسار مظلم للغاية."

انتقادات جي. دي. فانس لترامب قبل أن يصبح نائبًا له

وقبل أن يصبح نائبًا للرئيس الأمريكي، كان جي. دي. فانس من أبرز منتقدي دونالد ترامب، واصفًا إياه بتصريحات حادة: ففي رسالة خاصة عام 2016، شبه فانس ترامب بهتلر، قائلاً: "أعتقد أحيانًا أن ترامب مثل هتلر أمريكا".

وفي مقابلة مع قناة PBS، وصف فانس ترامب بأنه "هيروين ثقافي".

وفي منشور على تويتر عام 2016، قال فانس: "لا أستطيع تحمل ترامب".

وفي رسالة خاصة عام 2016، وصف فانس ترامب بأنه "كارثة".

وفي عام 2016، أعلن فانس أنه من مؤيدي حركة "Never Trump"، قائلاً: "أنا من مؤيدي "Never Trump".

التحول السياسي لفانس

لكن في عام 2021، بدأ فانس في تغيير موقفه تجاه ترامب، حيث التقى به في مارالاغو في مارس 2021. في يوليو 2021، أعلن فانس عن ترشحه لمجلس الشيوخ، وقال إنه "أصبح مؤيدًا لترامب".

وفي يوليو 2024، أعلن ترامب عن اختيار فانس ليكون مرشحه لمنصب نائب الرئيس في الانتخابات الرئاسية. في يناير 2025، تولى فانس منصب نائب الرئيس بعد فوز ترامب في الانتخابات.