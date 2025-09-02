موسكو: بوتين وترامب لم يتفقا على اجتماع مع زيلينسكي

الإثنين ٠١ سبتمبر ٢٠٢٥
٠٥:٢٥ بتوقيت غرينتش
موسكو: بوتين وترامب لم يتفقا على اجتماع مع زيلينسكي
العالم
صرح مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، بأن روسيا والولايات المتحدة تواصلان العمل مع قادة الدول الأخرى، مع مراعاة التفاهمات التي تم التوصل إليها في ألاسكا.

وقال أوشاكوف لقناة "روسيا 1" التلفزيونية: "على حد علمي، يواصل الجانبان الأمريكي والروسي العمل، استنادا إلى هذا الاتفاق (الذي تم التوصل إليه في ألاسكا)، بما في ذلك التواصل مع قادة الدول الأخرى".

وأضاف: "حتى الآن، ما يُذاع في الصحافة ليس بالضبط ما اتفقنا عليه. الآن يتحدثون عن لقاء ثلاثي، وعن لقاء بين بوتين وزيلينسكي. ولكن على حد علمي، لم يكن هناك اتفاق محدد بين بوتين وترامب بشأن هذا الأمر".

وأفادت مجلة "ذا أتلانتيك" الأمريكية في وقت سابق، أن ترامب مستاء من مطالب فلاديمير زيلينسكي والقادة الأوروبيين بشأن تسوية الأزمة في أوكرانيا، ويعتبرها "غير واقعية".

وبحسب المصادر، فإن ترامب أصبح "أكثر نفاد صبر" خلال عملية التفاوض، ويعبر على انفراد عن استيائه من أن "محاولاته الدبلوماسية" لم تنجح بعد. كما يعتقد الرئيس الأمريكي أن "على أوكرانيا أن تتقبل" الخسارة المحتملة لأجزاء من أراضيها لإنهاء النزاع مع روسيا.

إقرأ أيضا.. أنباء عن فشل التحضيرات لقمة تجمع بوتين وزيلينسكي

يذكر أنه في 15 أغسطس، عُقد لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في قاعدة إلمندورف-ريتشاردسون العسكرية في ألاسكا.

وفي بيان صحفي هو بمثابة خلاصة للمفاوضات، أعلن بوتين أن تسوية النزاع الأوكراني كانت الموضوع الرئيسي للقمة. وفي 18 أغسطس، عقد ترامب اجتماعًا في واشنطن مع زيلينسكي وقادة الدول الأوروبية.

وعقب اللقاء اتصل ترامب ببوتين، وكما أفاد مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، أعرب الرئيسان عن دعمهما لاستمرار المشاورات المباشرة بين موسكو وكييف، وتم النظر أيضا في فكرة رفع مستواها.

ولاحقا أوضح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن روسيا مستعدة للتفاوض بشأن أوكرانيا بأي شكل من الأشكال، شريطة أن يكون العمل في هذا الاتجاه صادقا ولا يسعى إلى جر الولايات المتحدة إلى الحملة العدوانية الأوروبية.

