النجباء: البنتاغون شريك جرم للكيان بسفكهم دماء المسؤولين اليمنيين

الثلاثاء ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٥
١٠:١٠ بتوقيت غرينتش
العالم
أشارت حركة النجباء، إلى تواطؤ الولايات المتحدة في جريمة مساء الخميس التي ارتكبها الكيان الصهيوني، مؤكدة استمرار دعمها للمقاومة والشعب اليمني.

وأصدرت الحركة بياناً أدانت فيه الهجوم الإرهابي للكيان الصهيوني على العاصمة اليمنية، وأكدت أن اغتيال رئيس الوزراء والمسؤولين اليمنيين جريمة شنيعة على نهج "داعش" وإعلان حرب مكشوفة من قبل الكيان الصهيوني ضد شعوب المنطقة.

وجاء في البيان: إن صنعاء قد تعرضت للقصف بغطاء ودعم من واشنطن، وبتخطيط من غرف العمليات المشتركة بين البنتاغون والكيان المحتل.

نقطة تواصل.. اغتيال رئيس الوزراء اليمني وتأثيره على الساحة اليمنية والفلسطينية

وأضاف البيان: إن دماء الشهداء الأبرار ستسرّع خطوات محور المقاومة في مسار تحرير الأمة، وستزيد من عزيمة الصمود.

وفي ختام البيان، دعت حركة النجباء جماهير الأمة الإسلامية إلى تصعيد المواقف الرافضة للتطبيع، مجددة التأكيد على الوقوف إلى جانب الشعب اليمني الأبي ومقاومته الباسلة.

