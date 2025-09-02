أوروبا ترفض التحقيق بإساءة ’إسرائيل’ استخدام برنامج تمويل بحثيّ

الثلاثاء ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٥
١٢:٥٩ بتوقيت غرينتش
أوروبا ترفض التحقيق بإساءة ’إسرائيل’ استخدام برنامج تمويل بحثيّ
أعلنت المفوضية الأوروبية أنها لا تعتزم حاليا فتح تحقيق بشأن التقارير التي تتحدث عن إساءة استخدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي لأموال برنامج الأبحاث الأوروبي “هورايزن يوروب”.

وجاء ذلك في ردٍ للناطق باسم المفوضية توماس رينييه في مؤتمر صحافي، أمس الإثنين، على استفسار بشأن استخدام كيان الاحتلال لأموال البرنامج الأوروبي من أجل تطوير تكنولوجيا الطائرات المسيّرة التي يستخدمها بشكل واسع في هجماته على غزة.

وقال رينييه إن “إسرائيل مرتبطة ببرنامج هورايزن يوروب، ولا يوجد تغيير في ذلك. البرنامج يموّل مشاريع مدنية، ولدينا آليات مختلفة لضمان احترام هذا الطابع المدني. نواصل متابعة التطورات، ولدينا صلاحية تعليق أو فسخ العقود واستعادة الأموال عند الحاجة”.

وكانت المفوضية قد أحالت في 28 تموز/ يوليو مقترحًا إلى مجلس الاتحاد الأوروبي يقضي بتعليق جزئي لمشاركة سلطات "إسرائيل" في البرنامج، تحت ضغط بعض الدول الأعضاء. حيث بدأت مناقشات داخل المجلس بهدف التوصل إلى “أغلبية” تسمح بتطبيق قرار التعليق.

وفي وقت سابق، قالت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، إنها “ليست متفائلة كثيرا” بشأن إمكانية اتخاذ الاتحاد قراراً بفرض عقوبات على كيان "إسرائيل"، في ظل الانقسام بين الدول الأعضاء.

ويُعد “هورايزن يوروب” منصة الاتحاد الأوروبي الرئيسة للأبحاث والابتكار، ويهدف إلى دعم النمو الاقتصادي والتقدم التكنولوجي وخلق فرص عمل.

وقد انضم كيان الاحتلال عام 2021 إلى البرنامج كـ”دولة شريكة” على قدم المساواة مع الدول الأعضاء في الاتحاد.

