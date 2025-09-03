ترامب: أراقب عن كثب تصرفات موسكو وكييف بشأن النزاع

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه يتابع عن كثب إجراءات موسكو وكييف فيما يتعلق بتسوية النزاع في أوكرانيا، ووعد باتخاذ إجراءات معينة في الأيام القليلة المقبلة.

وقال ردا على أسئلة الصحفيين في البيت الأبيض: "سنرى ما سيحدث. سنرى ما يفعلونه وما سيحدث. أتابع هذا عن كثب". كما تحدث ترامب عن العواقب المحتملة إذا لم يعقد لقاء بين رئيس الدولة الروسية فلاديمير بوتين وفلاديمير زيلينسكي. مؤكدا أن مثل هذه العواقب ستحدث.

وأضاف ترامب عن الخطوات المحتملة للجانب الأمريكي: "تعلمت أشياء ستكون مثيرة للاهتمام جدا. أعتقد أنكم ستكتشفون في الأيام القليلة المقبلة". ورفض رئيس البيت الأبيض توضيح ما إذا كان قد تحدث مع بوتين خلال الأسبوع الماضي، مؤكدا أنه "يريد أن يتوقف هذا (النزاع)".

وكان ترامب قد أعرب في مقابلة مع بوابة "ذا ديلي كولر" نُشرت في 30 أغسطس الماضي، عن ثقته في أن القمة الثلاثية بمشاركة روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا ستعقد في المستقبل. كما أشار إلى أنه لا يعرف ما إذا كان الرئيس الروسي سيلتقي بزيلينسكي.

وفي 27 أغسطس الماضي، صرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن الجانب الروسي يحافظ على توجهه لتسوية النزاع الأوكراني ويفضل الوسائل السياسية الدبلوماسية"، مضيفا أنه "لهذا، بالتأكيد، هناك حاجة إلى المعاملة بالمثل من جانب أوكرانيا".

