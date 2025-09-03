إيران تدين التصعيد الأمريكي ضد فنزويلا وتؤكد انتهاكه للقانون الدولي

وفي كلمة له خلال مؤتمر الأمم المتحدة لنزع السلاح، استعرض "بحريني" سنوات من العقوبات غير القانونية والتدابير القسرية الأحادية الجانب التي فرضتها واشنطن على فنزويلا، إلى جانب محاولات تغيير الحكومة الشرعية وأعمال اغتيال مسؤوليها، مشيرا إلى أن نشر الولايات المتحدة أسطولا حربيا وغواصات نووية في منطقة البحر الكاريبي يشكل تهديدا مباشرا للاستقلال السياسي لفنزويلا وسيادتها.

ووصف "بحريني" هذه الخطوات بأنها "انتهاك صارخ للمبادئ الأساسية للقانون الدولي، وخاصة المادة 2، الفقرة 4 من ميثاق الأمم المتحدة"، مشددا على أن واشنطن تجاهلت أيضا مبادئ التسوية السلمية للنزاعات وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، كما نصت عليه المواد 2، الفقرات 3 و7 من الميثاق.

وأكد السفير الإيراني أن هدف الأمم المتحدة هو إقامة سيادة القانون في العلاقات الدولية، وليس الاعتماد على القوة أو سياسة الضغط، مستشهدا بالهجوم الأمريكي الأخير على المنشآت النووية السلمية في إيران بالتواطؤ مع الكيان الإسرائيلي، كدليل على رفض واشنطن للدبلوماسية والحلول السلمية.

كما نبّه "بحريني" إلى أن تهديد دولة غير نووية عضو في معاهدة حظر الانتشار النووي بنشر غواصة نووية من قبل عضو دائم في مجلس الأمن يعد تهديدا خطيرا للسلم والأمن الدوليين والإقليميين، وضربة قوية لنظام نزع السلاح ومنع الانتشار.

وأضاف أن هذا التصرف ينتهك معاهدة "تلاتيلولكو" الخاصة بنزع السلاح النووي من أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، التي صادقت عليها الولايات المتحدة.

ودعا المندوب الإيراني المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط حقيقية على واشنطن لوقف نشر قواتها العسكرية في منطقة البحر الكاريبي، حفاظا على الاستقرار الدولي، واحترام الاستقلال السياسي والسلامة الإقليمية لفنزويلا، والالتزام بحل النزاعات بالطرق السلمية وفقاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وختم بحريني كلمته بالتأكيد على أن التصرفات الاستفزازية لدولة نووية تجاه دولة غير نووية تعكس خطورة احتمال استخدام الأسلحة النووية، مشددا على أن الضمان الحقيقي الوحيد لمنع استخدام هذه الأسلحة هو تحقيق نزع سلاح نووي كامل وقابل للتحقق ولا رجعة فيه، مع توفير ضمانات قانونية وغير مشروطة بعدم استخدامها أو التهديد باستخدامها ضد الدول غير النووية.