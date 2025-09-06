كاميرا العالم ترصد نزوح الغزيين إلى ساحل المدينة تحت القصف!

منذ أيام طويلة، يتحدث الجيش الإسرائيلي عن احتلال مدينة غزة. على أرض الواقع، بدأ الجيش باحتلال المناطق الشرقية والجنوبية والشمالية للمدينة.



يحاول الاحتلال الإسرائيلي دفع السكان للنزوح إلى مناطق جنوب قطاع غزة، ولكننا نقف الآن في المناطق الغربية حيث لجأ معظم سكان المناطق الشرقية إلى ساحل مدينة غزة على امتداده، شاملاً منطقة الشاطئ، والميناء، ومنطقة الشيخ عجلين، وتل الهوى، وصولاً إلى منطقة النابلسي.

وأشار محمد البلبيسي مراسلنا في غزة تتكدس الخيام على شاطئ البحر. هؤلاء الناس يرفضون فكرة النزوح إلى جنوب قطاع غزة ويتمسكون بالبقاء قريباً من بحر هذه المدينة التي بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي بتدميرها شيئاً فشيئاً. بدأ التدمير بالأحياء السكنية الشرقية، والآن يطال الأبراج السكنية في مناطق الغرب، كما يمتد إلى مناطق شمال وغرب مدينة غزة والمناطق المكتظة بالسكان، وذلك لدفعهم للنزوح نحو جنوب قطاع غزة.

وقال نازح فلسطيني:"نزح الناس من منطقة الزيتون والصبرة والتفاح ومنطقة الشجاعية إلى منطقة نتساريم، وهم جميعاً متجمعون على الساحل هنا عند البحر في منطقة مخيم النابلسي، حيث توجد الخيام كما تشاهدون. لقد أصبح الناس تحت ضغط شديد".



وقالت نازحة فلسطينية:"نحن نازحون ووضعنا صعب - لا نملك خيمة مناسبة ولا مأوى ولا شيء. فقدنا منازلنا وأطفالنا وشبابنا. ألا يمكن للعالم أن ينظر إلى أحوالنا؟ لماذا لا نجد الدعم اللازم؟

وقال آخر:"النزوح ليس مجانياً بل يحتاج إلى تكاليف، ومعظم الناس لم تعد تملك أموالاً، والمواصلات صعبة. علاوة على ذلك، لم تعد الناس تبالي كثيراً، فقد أصبح الموت والحياة سواء بالنسبة لها بعد المعاناة الشديدة - معاناة في المياه، ومعاناة في البيع والشراء، ومعاناة في نقص المواد، ومعاناة في الخدمات الصحية.

وقال مراسلنا:"هذه المنطقة معروفة بدوار النابلسي الذي يفصل بين شمال وجنوب قطاع غزة. الناس هنا يعبرون إلى مناطق الجنوب هرباً من الموت والقصف.

يواجه الناس هنا خيارين: إما البقاء في المدينة أو النزوح، ولكن كلا الخيارين مؤلم لأن الموت يلاحق الناس في كل مكان في قطاع غزة.



التفاصيل في الفيديو المرفق ...