شاهد .. إنسحاب الثنائي يطيح بميثاقية الحكومة اللبنانية حول سلاح المقاومة

وأكد الوزراء الخمسة المنسحبون عدم شرعية الجلسة السابقة اللاميثاقية للحكومة التي أقرت تكليف الجيش بإعداد الخطة برغم انسحاب الوزراء الشيعة منها.



وزير العمل محمد حيدر أوضح أن انسحاب الوزراء الشيعة الخمسة حصل بعد مشاركتهم في مناقشة البنود الأربعة ذات الطابع المالي والبيئي المدرجة على جدول أعمال الجلسة مؤكدين احترامهم وتقديرهم لقائد الجيش اللبناني رودولف هيكل الذي طلب منه المشاركة في الجلسة الوزارية وعرض الخطة.



وأكد حيدر أن أي قرار يتخذ من دون ممثلي الطائفة الشيعية هو غير ميثاقي معلنا اننتظار الثنائي للنتائج ليبني على الشيء مقتضاه.

وفيما تحدثت مصادر متابعة عن وجود مسودة حل شبه متفق عليها كمخرج مقبول للحكومة شدد وزير وزير التنمية الإدارية فادي مكي إثر مغادرته الجلسة أنه وإثر انسحاب مكون أساسي وعدم تحمله وزر قرار حكومي قرر الانسحاب من الجلسة معلنا استعداده لوضع استقالته بتصرف رئيسي الجمهورية والحكومة إذا كانت تحقق المصلحة الوطنية وداعيا الوزراء والمرجعيات السياسية إلى النقاش بروية وتأن ووضع مصلحة الوطن والجنوب والسلم الأهلي فوق أي اعتبار آخر.



شاهد أيضا.. خطة نزع سلاح حزب الله تشعل لبنان تحت الغارات الإسرائيلية!

ومن عين التينة جدد رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال لقائه وفدا موسعا من هيئة أبناء العرقوب تمسكه بتحرير كل الأراضي اللبنانية حتى آخر شبر وصولا إلى الحدود الدولية المعترف بها وبتطبيق القرارات الدولية المنبثقة عن اتفاقية الهدنة الموقعة عام 1949.



رئيس حركة الشعب النائب السابق نجاح واكيم وفي منشور له دعا العماد هيكل بالاقتداء بسلفه العماد إميل لحود الذي رفض عام 1993 تنفيذ أمر أصدرته 'القيادة' السياسية بإنزال الجيش لمواجهة المقاومة مؤكدا أنه بذلك حفظ الجيش وحفظ لبنان مخاطبا إياه بأنه ‏رأس المؤسسة الوطنية ولا يجب أن يرضخ لسلطة عميلة.



التفاصيل في الفيديو المرفق ...