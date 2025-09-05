مقاتلتان فنزويليتان تحلقان قرب مدمرة أمريكية قبالة البحر الكاريبي

ووصف البنتاغون هذا التحرك بأنه "خطوة استفزازية للغاية تهدف إلى اعتراض عمليات الولايات المتحدة في مكافحة المخدرات ومكافحة الإرهاب في المنطقة". ولم تتخذ السفينة الأمريكية أي رد فعل تجاه مرور الطائرات الفنزويلية.

يأتي هذا الحادث بعد يومين من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن توجيه ضربة عسكرية ضد سفينة بزعم أنها كانت تنقل مهربي مخدرات مرتبطة بعصابة Tren de Aragua الفنزويلية، ما أسفر عن مقتل 11 شخصا على متنها.

واتّهم وزير الداخلية الفنزويلي ديوسدادو كابييو، الأربعاء الماضي، الولايات المتحدة بتنفيذ عمليات إعدام خارج نطاق القانون، وذلك عقب إعلان أمريكي استهداف قارب في البحر الكاريبي بزعم أنه كان محمّلاً بالمخدرات ومتجهاً من فنزويلا نحو الولايات المتحدة.

اقرأ المزيد:

تأتي هذه التطورات في ظل توترات متصاعدة بين الولايات المتحدة وفنزويلا.

وحذّر الرئيس الفنزوئلي مادورو من احتمال تنفيذ إنزال عسكري أمريكي، مؤكداً أن بلاده مستعدة "للكفاح المسلح للدفاع عن أراضيها"، رغم عدم صدور تهديد أمريكي رسمي بغزو فنزويلا.