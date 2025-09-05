مقاتلتان فنزويليتان تحلقان قرب مدمرة أمريكية قبالة البحر الكاريبي

الجمعة ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٥
٠٥:٠٦ بتوقيت غرينتش
مقاتلتان فنزويليتان تحلقان قرب مدمرة أمريكية قبالة البحر الكاريبي
العالم
أعلن البنتاغون أن طائرتين حربيتين فنزويليتين من نوع F-16 حلقتا بالقرب من السفينة البحرية الموجهة بالصواريخ USS Jason Dunham، في مياه دولية قبالة منطقة البحر الكاريبي.

ووصف البنتاغون هذا التحرك بأنه "خطوة استفزازية للغاية تهدف إلى اعتراض عمليات الولايات المتحدة في مكافحة المخدرات ومكافحة الإرهاب في المنطقة". ولم تتخذ السفينة الأمريكية أي رد فعل تجاه مرور الطائرات الفنزويلية.

يأتي هذا الحادث بعد يومين من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن توجيه ضربة عسكرية ضد سفينة بزعم أنها كانت تنقل مهربي مخدرات مرتبطة بعصابة Tren de Aragua الفنزويلية، ما أسفر عن مقتل 11 شخصا على متنها.

واتّهم وزير الداخلية الفنزويلي ديوسدادو كابييو، الأربعاء الماضي، الولايات المتحدة بتنفيذ عمليات إعدام خارج نطاق القانون، وذلك عقب إعلان أمريكي استهداف قارب في البحر الكاريبي بزعم أنه كان محمّلاً بالمخدرات ومتجهاً من فنزويلا نحو الولايات المتحدة.

اقرأ المزيد:

الرئیس الفنزوئلي: نحن اليوم أكثر استعدادًا للدفاع عن سيادتنا+فيديو

تأتي هذه التطورات في ظل توترات متصاعدة بين الولايات المتحدة وفنزويلا.

وحذّر الرئيس الفنزوئلي مادورو من احتمال تنفيذ إنزال عسكري أمريكي، مؤكداً أن بلاده مستعدة "للكفاح المسلح للدفاع عن أراضيها"، رغم عدم صدور تهديد أمريكي رسمي بغزو فنزويلا.

كلمات دليلية

روابط ذات صلة

الرئيس الفنزويلي يحدد شروط الحوار مع واشنطن

الرئيس الفنزويلي يحدد شروط الحوار مع واشنطن

الرئیس الفنزوئلي: نحن اليوم أكثر استعدادًا للدفاع عن سيادتنا+فيديو

الرئیس الفنزوئلي: نحن اليوم أكثر استعدادًا للدفاع عن سيادتنا+فيديو

مادورو: إرسال غواصة نووية أمريكية لسواحل فنزويلا تهديد للسيادة

مادورو: إرسال غواصة نووية أمريكية لسواحل فنزويلا تهديد للسيادة

فنزويلا بين الخطر الأميركي وصمود مادورو

فنزويلا بين الخطر الأميركي وصمود مادورو

0% ...

آخرالاخبار

حزب الله وأهالي عدشيت بجنوب لبنان يشيعون الشهيد رضا زريق

مصر ترد على نتنياهو وتؤكد رفض تهجير الفلسطينيين

خلال اسبوع.. 50 عملًا مقاومًا بالضفة والقدس المحتلتين

المفتي قبلان: سلاح المقاومة شرفنا وشرف لبنان ودرعه

الشيخ الخطيب يطالب الرئيس اللبناني بالدعوة لحوار وطني

مراسل العالم: نزع سلاح المقاومة يضع الحكومة اللبنانية بين التوافق والإنقسام

بالفيديو.. الاحتلال يدمر برجا سكنيا بصواريخ ثقيلة غرب مدينة غزة

خطيب جمعة طهران: تفعيل 'آلية الزناد' عمل تعسفي

بوتين يهدد باستهداف اي قوة غربية تنتشر في أوكرانيا

حماس تدعو المجتمع الدولي لمحاسبة الكيان الاسرائيلي على جرائمه