وزير الخارجية الإيراني يبحث مع كالاس جهود التوصل لحل في الملف النووي

وفي إطار التحركات الدبلوماسية المكثفة لطهران الهادفة إلى كسر الجمود في ملفها النووي، التقى وزير خارجيتها عباس عراقجي، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، اللقاء الذي استضافته العاصمة القطرية الدوحة، تناول بشكل أساسي، وفق مسؤول أوروبي، الجهود الرامية للتوصل إلى حل تفاوضي يضمن الحقوق الإيرانية المشروعة في المجال النووي، ويكسر حالة التعطيل التي فرضتها واشنطن وحلفاؤها.

المحادثات ركزت على قضايا محورية، كان على رأسها وصول مراقبي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المنشآت النووية الإيرانية، ومصير المخزون الإيراني من اليورانيوم المخصب؛ والذي تعتبره طهران جزءا من حقوقها السيادية.

حقوقٌ تعمل إيران على عدم التفريط في أي منها، على المستويين السياسي والعسكري؛ حيث شدد القائد العام لمقر خاتم الأنبياء المركزي، اللواء علي عبد اللهي، على جهوزية القوات المسلحة الإيرانية لحماية أمن البلاد واستقلالها في مواجهة كل التهديدات. مؤكدا أن القوات الايرانية أكثر استعدادا مما كانت عليه قبل الحرب الأخيرة، وتمتلك إنجازات أعلى وأكثر. وأضاف عبد اللهي أن محاولات الأعداء بإثارة القلق الداخلي لن تفلح، وأن إيران تبقى أكثر ثباتا واستقرارا.

وتأكيدٌ على هذا الموقف، أوضح المتحدث باسم حرس الثورة الإسلامية، العميد علي محمد نائيني، أن بلاده لا تبدأ حربا كما أنها لا تخشاها، لكنه أكد أن إيران قادرةٌ على جعل عدوها يندم إن هو أقدم على الاعتداء. مشيرا إلى أن العدوان الأخير أسقط ما يعرف بعقيدة الردع الإسرائيلية.

نائيني أكد أن بلاده تواصل تعزيز قدراتها الدفاعية والردعية على مختلف الصعد. وأن الثورة الإسلامية بقيت صامدة بانتصاراتها، رغم ما أنفقت تل أبيب وواشنطن من مليارات لمحاصرتها.

الموقف الإيراني الموحد، يعكسه تقاطع المسارات السياسية والعسكرية في البلاد، وتؤكده الوقائع على الأرض، ضمن إستراتيجية وطنية تهدف إلى الحفاظ على الاستقلال والسيادة ومواجهة الهيمنة والابتزاز.