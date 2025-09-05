شاهد..

القسام تنشر فيديو للأسير غاي دلال: نتنياهو لا يريد عودتنا

الجمعة ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٥
٠٨:١٤ بتوقيت غرينتش
العالم
نشرت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مقطع فيديو جديدًا لأسرى الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة بعنوان "الوقت ينفد".

وظهر في الفيديو الأسير غاي دلال داخل مركبة متجولة في شوارع غزة يوم الخميس الماضي بتاريخ 28/أغسطس، معبرًا عن ظروف من بقائه على قيد الحياة بعد 22 شهرًا من الأسر وسط أوضاع قاسية نتيجة تصاعد القصف الإسرائيلي ونقص الطعام والماء والغاز والكهرباء في ظل استمرار الحصار.

وقال دلال: "أنا وباقي الأسرى ومليونا مواطن من سكان القطاع نواجه هذه الصعوبات كل يوم"، معبّرًا بسخرية عن الإهمال الإسرائيلي: "شكرًا لك يا نتنياهو أن سمحت لنا أخيرًا بتناول الخبز وبعض الجبن والاندومي.. شكرًا أن منحتنا الطاقة لنبقى على قيد الحياة، في الوقت الذي يتواجد ابنك في ميامي يتمتع باللحوم المشوية".

وأضاف الأسير "الإسرائيلي" أنه يشعر بالرعب من خطة نتنياهو لاحتلال مدينة غزة، مؤكّدًا أن مجاهدي القسام أبلغوه بعدم تحركهم من المدينة، وأن الأسرى سيظلون في مكانهم رغم الهجوم، محذرًا من وفاة أكثر من 8 من زملائه الأسرى.

اقرأ ايضا.. اليونيسف: ما لا يمكن تصوره يحدث بالفعل بمدنية "الخوف" غزة

وأضاف: "اعتقدنا أننا أسرى لدى حماس، لكن الحقيقة أننا أسرى لدى حكومتنا لدى نتنياهو وبن غفير وسموترتش الذين يكذبون طوال الوقت ولا يريدون أن نعود إلى البيت".

وقبل أيام حذر الناطق العسكري باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، الاحتلال الإسرائيلي من تداعيات مخططاته العسكرية الرامية إلى احتلال قطاع غزة.

وأكد أبو عبيدة في تغريدة عبر قناة تليجرام، أن "خطط العدو الإجرامية ستكون وبالاً على قيادته السياسية والعسكرية"، مشدداً على أن جيش الاحتلال "سيدفع ثمنها من دماء جنوده"، وأن ذلك "سيزيد من فرص أسر جنود جدد بإذن الله".

