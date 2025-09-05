خلال اسبوع.. 50 عملًا مقاومًا بالضفة والقدس المحتلتين

الجمعة ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٥
١٢:٤٧ بتوقيت غرينتش
خلال اسبوع.. 50 عملًا مقاومًا بالضفة والقدس المحتلتين
العالم
رصد مركز احصائي فلسطيني حدوث 50 عملًا مقاومًا نوعيًا وشعبيًا في الضفة الغربية والقدس المحتلتين خلال الأسبوع الماضي.

ووثق مركز معلومات فلسطين "معطى" في إحصائية نشرها اليوم الجمعة، اشتباكًا مسلحًا بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، في الضفة الغربية.

وأوضح أن مقاومين فجروا خلال الفترة ذاتها، خمس عبواتٍ ناسفة في جنود وآليات الاحتلال، في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية.

وأضاف أن 38 مواجهة اندلعت بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال، تخللها عمليات إلقاء حجارة صوب قوات الاحتلال.

وتصدّى الأهالي والشبان، خلال الأسبوع الماضي، لهجومين شنهما المستوطنون بالضفة الغربية.

وفي إطار المظاهرات، اندلعت أربعة منها في عمومِ الضفة الغربية، تأييدًا للمقاومة الفلسطينية ومسيرة الشهداء والأسرى والجرحى، واحتجاجًا على سياسات الاحتلال.

كلمات دليلية

روابط ذات صلة

بالفيديو.. الاحتلال يدمر برجا سكنيا بصواريخ ثقيلة غرب مدينة غزة

بالفيديو.. الاحتلال يدمر برجا سكنيا بصواريخ ثقيلة غرب مدينة غزة

0% ...

آخرالاخبار

سموتريتش يخطط لفرض سيادة إسرائيلية على 85% من أراضي الضفة!

حزب الله وأهالي عدشيت بجنوب لبنان يشيعون الشهيد رضا زريق

مصر ترد على نتنياهو وتؤكد رفض تهجير الفلسطينيين

خلال اسبوع.. 50 عملًا مقاومًا بالضفة والقدس المحتلتين

المفتي قبلان: سلاح المقاومة شرفنا وشرف لبنان ودرعه

الشيخ الخطيب يطالب الرئيس اللبناني بالدعوة لحوار وطني

مراسل العالم: نزع سلاح المقاومة يضع الحكومة اللبنانية بين التوافق والإنقسام

بالفيديو.. الاحتلال يدمر برجا سكنيا بصواريخ ثقيلة غرب مدينة غزة

خطيب جمعة طهران: تفعيل 'آلية الزناد' عمل تعسفي

بوتين يهدد باستهداف اي قوة غربية تنتشر في أوكرانيا