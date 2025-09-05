خلال اسبوع.. 50 عملًا مقاومًا بالضفة والقدس المحتلتين

ووثق مركز معلومات فلسطين "معطى" في إحصائية نشرها اليوم الجمعة، اشتباكًا مسلحًا بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، في الضفة الغربية.

وأوضح أن مقاومين فجروا خلال الفترة ذاتها، خمس عبواتٍ ناسفة في جنود وآليات الاحتلال، في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية.

وأضاف أن 38 مواجهة اندلعت بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال، تخللها عمليات إلقاء حجارة صوب قوات الاحتلال.

وتصدّى الأهالي والشبان، خلال الأسبوع الماضي، لهجومين شنهما المستوطنون بالضفة الغربية.

وفي إطار المظاهرات، اندلعت أربعة منها في عمومِ الضفة الغربية، تأييدًا للمقاومة الفلسطينية ومسيرة الشهداء والأسرى والجرحى، واحتجاجًا على سياسات الاحتلال.