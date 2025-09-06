عراقجي: محادثاتي مع المسؤولين القطريين كانت مفيدة للغاية

الجمعة ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٥
٠٢:٠٣ بتوقيت غرينتش
 اعتبر وزير الخارجية الإيراني "عباس عراقجي" الذي يزور الدوحة حاليا، محادثاته مع المسؤولين القطريين مثمرة وجادة ومفيدة للغاية؛ قائلا : لحسن الحظ، لا توجد أي خلافات بين البلدين، وقد تم حل سوء الفهم الذي حدث بيننا بالكامل بعد زيارتي للدوحة.

وأشاد "عراقجي"، في تصريح لصحيفة الشرق القطرية من الدوحة، والتي اعلنت بانها ستنشر النص الكامل لهذا الحوار يوم الأحد المقبل، أشار الى نتائج لقائه مع أمير قطر "الشيخ تميم بن حمد آل ثاني"؛ مبينا : لقد نقلت خلال هذا اللقاء رسالة شفوية من رئيس الجمهورية إلى أمير قطر، وكان هذا اللقاء مهما ومفيدة للغاية.

واستعرض وزير الخارجية الإيراني، في هذا الحوار الصحفي، العلاقات الثنائية بين إيران وقطر، وخاصة سوء الفهم الذي أعقب الهجوم الإيراني على قاعدة العديد الامريكية نتيجة اعتداء الولايات المتحدة على المنشآت النووية الإيرانية؛ قائلا : إن سوء الفهم الذي حدث بيننا تمت حلحلته بشكل كامل بعد هذه الزيارة.

ولفت "عراقجي"، الى أن المحادثات مع الشيخ تميم، وكذلك مع رئيس الوزراء، وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، كانت أيضا مثمرة وجادة ومفيدة للغاية؛ موضحا أنه "جرى استعراض مواضيع مختلفة بدءاً بالحديث عن العلاقات الثنائية وآخر التطورات ذات الصلة.

وأوضح وزير الخارجية : كما جرى التطرق إلى سبل تحقيق الاستقرار خاصة ما يتعلق باستئناف الحوار بين دول المنطقة، دعما لأمنها واستقرارها والتعاون فيما بينها ضد هيمنة الكيان الصهيوني واعتداءاته على دول المنطقة؛ مردفا أن "اللقاء تطرق بشكل مسهب إلى الملف النووي الإيراني"، موضحا بأنه شرح للأمير القطري آخر التطورات حول هذا الملف.

وصرح وزير الخارجية الإيراني: أصدقاؤنا في قطر لطالما كانت لديهم وجهات نظر جيدة وكنا على الدوام نتبادل وجهات النظر معهم، وفي هذا اللقاء ايضا اجرينا مشاورات جيدة".

