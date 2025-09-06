فضيحة مدوية تعلنها 'نيويورك تايمز'..

الکشف عن عملية سرية فاشلة لواشنطن في كوريا الشمالية

الجمعة ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٥
٠٦:٠٩ بتوقيت غرينتش
العالم
كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مصادر أن الولايات المتحدة نفذت عملية استخباراتية خاصة في كوريا الشمالية عام 2019 بناء على تعليمات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دون إبلاغ الكونغرس.

وذكرت الصحيفة أنه لم يتم الاعتراف بالعملية التي جرت عام 2019 علنا قط ولم يأت ذكرها في الولايات المتحدة أو في كوريا الشمالية، مؤكدة أن إدارة ترامب لم تخطر أعضاء الكونغرس الرئيسيين الذين يشرفون على العمليات الاستخباراتية، لا قبل ولا بعد المهمة، ما قد يشكل انتهاكا للقانون، حسب "نيويورك تايمز".

وأفادت "نيويورك تايمز" بأن الولايات المتحدة كانت تسعى آنذاك إلى تركيب أجهزة تنصت لاعتراض اتصالات الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون خلال مفاوضات واشنطن وبيونغ يانغ حول برنامج كوريا الشمالية النووي. إلا أنه عند إنزال وحدة من القوات الخاصة البحرية الأمريكية على ساحل كوريا الشمالية، لاحظ طاقم الوحدة قاربا كان يمر بالقرب منهم وانتبه لوجوده.

ووفقا للصحيفة: "ظهر في الظلام قارب كوري شمالي، وخوفا من أن يتم اكتشافهم، فتح أفراد القوات الخاصة النار. وفي غضون ثوان، قتل كل من على متن القارب الكوري الشمالي".

وأضافت "نيويورك تايمز"، يرجح أنهم كانوا مدنيين يصطادون جراد البحر لأنهم لم يكونوا بالزي العسكري ولا يحملون أسلحة.

وأوضحت الصحيفة أنه "في عام 2021، أبلغت إدارة (الرئيس الأمريكي السابق جو) بايدن أعضاء الكونغرس الرئيسيين بنتائج التحقيق في الواقعة. إلا أنها لا تزال "قيد السرية"، كما ورد في المقال.

في الثلاثين من يونيو 2019، التقى الرئيس الأمريكي ترامب وزعيم كوريا الشمالية على خط الهدنة العسكري الذي يقسم شبه الجزيرة الكورية، حيث اقترب ترامب من الحدود، وخرج كيم جونغ أون لاستقباله. تصافحا، ثم عبر ترامب إلى الجانب الكوري الشمالي حيث التقط صورة مع كيم جونغ أون.

بعد ذلك، عبر زعيم كوريا الشمالية مع الرئيس الأمريكي إلى الجانب الجنوبي، حيث استقبلهما مون جيه إن زعيم كوريا الجنوبية آنذاك. ثم توجه الثلاثة إلى "بيت السلام" في نقطة المفاوضات بانمونجوم. وجرى اللقاء بعيدا عن الإعلام.

ويذكر أن الهدف من المفاوضات كان نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية وإلغاء العقوبات الأمريكية.

