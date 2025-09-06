في المؤتمر العام للوكالة الذرية..

إيران ستقدم مشروع قرار لإدانة الهجمات على المنشآت النووية

الجمعة ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٥
١١:٠٦ بتوقيت غرينتش
العالم
تعتزم الجمهورية الإسلامية الإيرانية تقديم مشروع قرار في الدورة القادمة للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن عدم جواز الهجمات على المنشآت النووية.

وأفادت مصادر دبلوماسية بأن الوثيقة قيد الصياغة وسيتم عرضها في الدورة القادمة.

كما أكد ميخائيل أوليانوف، سفير روسيا وممثلها الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ذلك في رسالة نُشرت على موقع التواصل الاجتماعي "اكس" يوم الجمعة.

وردًا على رسالةٍ من مراسلٍ لصحيفة "وول ستريت جورنال" انتقد فيها روسيا لدعمها قرار إيران المقترح المقرر طرحه في "مجلس المحافظين"، حسب المراسل، كتب اوليانوف: "يبدو أن (مراسل وول ستريت جورنال) لا يُدرك الفرق بين مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمؤتمر العام للوكالة، حيث تنوي إيران تقديم مشروع قرارٍ بشأن عدم جواز مهاجمة المنشآت النووية".

وأوضح: "على مروجي الدعاية المعادية لروسيا أن يكونوا أكثر استعدادًا قبل الدخول في المناقشات لتجنب هذا المستوى من السخرية والتناقض".

ووفقًا للجدول المُعلن، سيُعقد المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا في 15 سبتمبر/أيلول لمدة خمسة أيام.

