مونديال 2026 ...ميسي يشارك أو يعتزل؟

وبعث ميسي رسالة، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، لتخليد ذكرى المباراة الأخيرة له في بلاده بقميص منتخب الأرجنتين، حيث ساهم "ليو" بهدفين في الفوز على فنزويلا 3-0، فجر أمس الجمعة، في التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وكتب قائد منتخب الأرجنتين: "لقد كانت ليلة مميزة جدًا، وتبقى الكلمات عاجزة عن وصف ما شعرت به، أشكر من أعماق قلبي الجماهير على حبهم ودعمهم الدائم لنا".

واختتم قائد التانجو رسالته بكلمات تحمل أكثر من معنى: "مهما حدث ومهما كان المستقبل، الذي يعلمه الله وحده، إلى الأمام يا أرجنتين".

وضمن منتخب الأرجنتين تأهله رسمياً منذ أواخر آذار الماضي، وسترافق منتخبات البرازيل وأوروجواي وباراجواي وكولومبيا وإكوادور، التي ضمنت أيضا تأهلها من تصفيات أميركا الجنوبية.