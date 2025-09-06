شيفرة..

جنود يثورون وتصاعد أصداء التمرد داخل الكيان الصهيوني

السبت ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٥
٠٨:٣٢ بتوقيت غرينتش
العالم
يسلط برنامج "شيفرة"، الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الإخبارية، الضوء على تصاعد الاحتجاجات داخل الكيان الإسرائيلي، والعملية العسكرية في غزة "عربات جدعون 2"، وتحليل عملية "عصا موسى" للمقاومة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على "صاروخ فتح 450" ومنظمة "نحالا" الاستيطانية.

وفي هذه الحلقة من البرنامج، سيتم مناقشة عدة ملفات مهمة، أولها ارتفاع الاحتجاجات في الكيان الإسرائيلي، خاصة بين صفوف جنود الاحتياط وجيش الاحتلال.

كما سيتم تسليط الضوء على العملية التي تشهدها غزة والتي تُدعى باسم "عربات جدعون 2".

هذا وسيتم التطرق إلى قراءة ورصد عسكري خاص بعملية "عصا موسى"، التي يواجه فيها المقاومون الفلسطينيون عربات "جدعون 2".

شاهد أيضا: ماذا وراء اعلان ايران انتاج صواريخ متفوقة؟

وفي مجال القدرات العسكرية، سيتم التطرق إلى صاروخ "فتح 450" وقدراته وإمكانياته التي يتميز بها.

وأخيرًا، سيتم النقاش حول منظمة "نحالا" الاستيطانية وفعالياتها، هذه المنظمة الاستيطانية التي أُنشئت في عام 2005، وتمثل امتدادًا لمنظمات أخرى.

