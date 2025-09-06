جنود يثورون وتصاعد أصداء التمرد داخل الكيان الصهيوني

وفي هذه الحلقة من البرنامج، سيتم مناقشة عدة ملفات مهمة، أولها ارتفاع الاحتجاجات في الكيان الإسرائيلي، خاصة بين صفوف جنود الاحتياط وجيش الاحتلال.

كما سيتم تسليط الضوء على العملية التي تشهدها غزة والتي تُدعى باسم "عربات جدعون 2".

هذا وسيتم التطرق إلى قراءة ورصد عسكري خاص بعملية "عصا موسى"، التي يواجه فيها المقاومون الفلسطينيون عربات "جدعون 2".

وفي مجال القدرات العسكرية، سيتم التطرق إلى صاروخ "فتح 450" وقدراته وإمكانياته التي يتميز بها.

وأخيرًا، سيتم النقاش حول منظمة "نحالا" الاستيطانية وفعالياتها، هذه المنظمة الاستيطانية التي أُنشئت في عام 2005، وتمثل امتدادًا لمنظمات أخرى.