إيجئي: إيران الإسلامية لن تستسلم أبدا لنظام الهيمنة

وأشار حجة الإسلام والمسلمين غلام حسين محسني إيجئي، خلال لقائه في طهران بزعيم "تيار الحكمة" العراقي السيد عمار الحكيم، إلى متانة العلاقات بين طهران وبغداد، وأضاف: "إن الأحداث التي شهدتها المنطقة خلال السنوات الأخيرة تُشير إلى أن الأعداء يُعارضون الإسلام القوي والمتقدم، ولا يتسامحون مع سلطة المسلمين".

وفي إشارة إلى الموقف الواضح والموثوق للجمهورية الإسلامية الإيرانية تجاه الحرب والسلام، قال محسني إيجئي: "مع أن إيران الإسلامية لم ولن تُبادر بالحرب، إلا أنها لن تستسلم أبدًا لنظام الهيمنة، ولن تقبل "الحرب المفروضة" ولا "السلام المفروض". هذا منطق واضح بيّنه أئمة ثورتنا مرارا وتكرارا.

وضع إيران بعد حرب الاثني عشر يوما؛ أعزّ وأقوى

وصرح رئيس السلطة القضائية: ظنّ العدوّ وأتباعه، بناءً على حسابات خاطئة، أن حرب الاثني عشر يوما ستُنهي الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لكنّ هيبة إيران الإسلامية خلال تلك الحرب خلقت مشهدًا جعلها اليوم، في نظر العالم، أعزّ وأقوى.

وفي إشارة إلى هيبة إيران الإسلامية العسكرية، التي تجلّت بوضوح خلال حرب الاثني عشر يومًا الأخيرة، قال محسني إيجئي: لم يتلقَّ الكيان الصهيونيّ مثل هذه الضربات العسكرية الفادحة منذ تأسيسه وبداية وجوده غير الشرعيّ حتى حرب الاثني عشر يوما الأخيرة؛ إنّ انتصار إيران الإسلامية ونجاحها في هذه الحرب كانا من نصيب الإسلام الأصيل، وهذا النصر ليس حكرا علينا وحدنا.

منطق الجمهورية الإسلامية الإيرانية هو الحوار القائم على الاقتدار

واعتبر رئيس السلطة القضائية أن منطق الجمهورية الإسلامية الإيرانية هو الحوار القائم على الاقتدار ورفض الإكراه والتهديد، وأضاف: الجمهورية الإسلامية الإيرانية دولة منطق وحوار، ونحن نتبع هذا النهج أيضا في مواجهة العدو. منطقنا واضح أيضًا؛ نقول إننا لن نتنازل عن حقوقنا الأساسية، التي تُحترم أيضا وفقا للقانون الدولي. في هذا الصدد، نحن دولة حوار. ولكن إذا سعى الطرف الآخر إلى فرض أهدافه وقال: "دعونا نتفاوض"، أي "عليكم قبول ما نمليه"! فلن تقبل إيران الإسلامية ذلك أبدا.

وأضاف رئيس السلطة القضائية: لن نقبل أبدًا كلمات العدو القسرية، ولكن استنادًا إلى منطقنا الإسلامي، لا نتردد في الاستماع إلى كلمات الطرف الآخر، حتى لو كان "العدو"؛ شريطة ألا تكون كلماته قسرية أو مرادفة لفرض أهداف استكبارية.

أشار رئيس القضاء الإيراني إلى الوحدة المقدسة السائدة في إيران الإسلامية، قائلاً: إن شعب إيران الإسلامية اليوم أكثر اتحادًا وتماسكًا من أي وقت مضى، وإن جهود المسؤولين ستزيد من ثراء هذا التماسك والوحدة؛ فخلال حرب الاثني عشر يومًا الأخيرة، كان لدينا أشخاص معروفون بالنقد وحتى بالمعارضة، وكان لدى بعضهم قناعات، لكنهم أدانوا بشدة ووضوح عدوان الكيان الصهيوني والولايات المتحدة على الوطن الإسلامي ودعموا الجيش والقوات الدفاعية للبلاد.

وأضاف محسني إيجئي: إن طاعة القائد الأعلى تنتشر في مجتمعنا، والوحدة والتماسك اللذان لا يوصفان لإيران الإسلامية اليوم يدوران حول محور القائد الأعلى؛ كما أن المسؤولين تابعون أيضًا للقائد الأعلى للثورة.

يقظة إيران الإسلامية في مواجهة مؤامرات الأعداء

وأضاف رئيس السلطة القضائية، مشيرا إلى يقظة إيران الإسلامية في مواجهة مؤامرات الأعداء، قائلا: "نحن يقظون في مواجهة تحركات الأعداء ومؤامراتهم".

وأضاف رئيس السلطة القضائية مشيرا إلى نهج الجمهورية الإسلامية الإيرانية القائم على حس الجوار، قائلًا: "إن تعزيز العلاقات والتواصل مع الجيران من الأولويات الأساسية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وفي هذا الصدد، يتمتع العراق بمكانة خاصة، نظرًا للقواسم المشتركة الكثيرة بيننا؛ فليس لدينا أي صراع مع أي من جيراننا، حتى أولئك الذين يتحالفون مع أعدائنا في بعض الأحيان؛ إلا في الحالات التي يُثيرون فيها مشاكل لنا علنا تماشيًا مع مؤامرات العدو".

وقد صرح رئيس السلطة القضائية قائلاً: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تسعى إلى الكرامة والازدهار والفخر لجميع الدول الإسلامية وجميع جيرانها، وانطلاقاً من مبادئها القانونية، فإنها تدعم أيضاً المستضعفين في العالم، وسيستمر دعمها لحركة المقاومة.

وأضاف رئيس السلطة القضائية: إن آفاق العلاقات والتبادلات بين إيران والعراق، في المجالات الاقتصادية وغير الاقتصادية، أكبر وأوسع بكثير مما هو موجود حالياً، ونحن في الجمهورية الإسلامية الإيرانية نتفق على تطوير العلاقات والتبادلات مع العراق.

لن نستسلم لأمريكا و"إسرائيل" مهما كانت الظروف

وأشار محسني إيجئي، في إشارة إلى سياسات العقوبات التي ينتهجها الأعداء ضد إيران الإسلامية، إلى أن العقوبات التي فرضها الأعداء على إيران الإسلامية قد ألحقت بنا بعض الضرر، ونحن لا ننكر ذلك، لكنها أدت أيضاً إلى التقدم والانفتاح والإبداع. هناك مشاكل في بلدنا، لكن الحركة الشاملة لبلدنا تتقدم وتتقدم، ولن نستسلم لأمريكا و"إسرائيل" مهما كانت الظروف.

في إشارة إلى استعداد السلطة القضائية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتطوير العلاقات والتعاون مع العراق، صرّح رئيس السلطة القضائية قائلاً: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية مستعدة للتعاون والتفاعل مع العراق في المجالات القانونية والقضائية والجنائية، على الصعيدين الثنائي والدولي.

وفي جزء من كلمته في هذا اللقاء، أشار رئيس السلطة القضائية، في إشارة إلى أسبوع الوحدة، إلى ضرورة استعانة جميع المسلمين بنبي الرحمة (ص) للوقوف صفاً واحداً في وجه العالم المستكبر.

كما أشار السيد عمار الحكيم، زعيم تيار الحكمة الوطني في العراق، إلى دعم وتعاطف جميع المسلمين الشيعة والسنة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية خلال الأيام الاثني عشر الأخيرة من الدفاع المقدس.

وفي جانب آخر من كلمته، وصف العلاقات بين إيران والعراق بأنها تتجاوز مجرد علاقات بين بلدين وجارين، وأشار إلى القواسم التاريخية والثقافية والجغرافية المشتركة بين إيران والعراق، وقال: إن مستوى التبادل التجاري بين إيران والعراق يتمتع بإمكانيات للتطور إلى ما هو أبعد من الوضع الراهن.

وفي هذا اللقاء، أثار زعيم تيار الحكمة الوطني العراقي قضايا تتعلق بالأجواء السياسية والاجتماعية السائدة في العراق.