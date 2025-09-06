موجة جدل كبيرة داخل اميركا.. ترامب كان "مخبر FBI"؟!

وفي تطور جديد يسلط الضوء على عمق الفساد والتواطؤ داخل المؤسسات الأمريكية، أطلق رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون ادعاء صادما بأن ترامب كان "مخبرا" لدى مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) بهدف تفكيك شبكة الملياردير المدان جيفري إبستين التي تورطت في الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي.

جاء هذا التصريح في سياق دفاع جونسون عن تصريحات ترامب الأخيرة التي وصفها بأنها "خدعة إبستين الديمقراطية"، مؤكدا أن ترامب لم يقل إن إبستين كان بريئا بل اعتبره "شرًا فظيعا"، وأشار إلى أن ترامب طرده من منتجع مار-آ-لاغو فور سماعه بالشائعات المتعلقة به.

ورغم خطورة هذه التصريحات، لم يصدر البيت الأبيض أي نفي أو تأكيد، ما يثير شكوكا واسعة حول علاقة ترامب بأجهزة الأمن الأمريكية ومدى تورطه في حماية شبكة إبستين.

شاهد أيضا.. فضيحة جديدة لترامب تضعه في مواجهة التحقيق الجنائي

الجدير بالذكر أن جيفري إبستين، الذي قضى عقودا في استغلال القاصرات بتغطية من النخب السياسية والمالية في الولايات المتحدة وأوروبا، توفي في ظروف غامضة في زنزانته عام 2019، وسط شكوك كبيرة بعملية إسكاته.

أما ترامب، فقد كان معروفا بعلاقته الوثيقة مع إبستين في السابق، حيث وصفه في مقابلة عام 2002 بأنه "رجل رائع"، قبل أن تنشب خلافات علنية بينهما في 2004 عقب اتهامات خطيرة.

وتبرز هذه الفضيحة مرة أخرى هشاشة النظام الأمريكي وتكشف أن القضايا الأخلاقية والسياسية في هذا البلد ترتبط ارتباطا وثيقا بصراعات السلطة والتغطية على الجرائم الكبرى.

من جهة أخرى، حاول ترامب في السنوات الأخيرة التقليل من أهمية صداقته بجيفري إبستين، إلا أن تصريحاته القديمة تعكس خلاف ذلك.

ففي مقابلة مع مجلة "نيويورك" عام 2002، قال ترامب "أعرف جيف منذ 15 عاما. رجل رائع".

وأفادت تقارير صحفية بأن الرجلين شوهدا معا في مناسبات اجتماعية بفلوريدا، قبل أن تتدهور علاقتهما فجأة في أواخر 2004 بعد خلاف حول صفقة عقارية، بالإضافة إلى حادثة داخل مار-آ-لاغو اتُهم إبستين فيها بتصرف غير لائق مع ابنة أحد الأعضاء.

لاحقا، تلقت شرطة بالم بيتش بلاغات عن نشاطات مشبوهة في منزل إبستين، مما أدى إلى فتح تحقيقات قضائية انتهت بمحاكمته وإدانته في قضايا الإتجار بالبشر وغيرها.

بعد ذلك بوقت قصير، تلقت شرطة بالم بيتش بلاغا يفيد برؤية شابات يدخلن ويخرجن من منزل إبستين، وفقا لما ذكرته التايمز.