بانوراما..

التوتر الفنزويلي الأميركي: هل ينفجر الصراع الخفي؟

السبت ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٥
٠٤:٥٧ بتوقيت غرينتش
التوتر الفنزويلي الأميركي: هل ينفجر الصراع الخفي؟
العالم
يتجه التوتر الفنزويلي الأميركي نحو مرحلة غير مسبوقة، حيث كشفت شبكة 'سي إن إن' أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يدرس تنفيذ ضربات عسكرية داخل فنزويلا.

ويأتي ذلك مع وصول تعزيزات عسكرية أميركية ضخمة إلى المنطقة وبالتوازي مع تهديدات ترامب بإسقاط أي طائرة فنزويلية تقترب من قواته.

في المقابل، دعا الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إلى الحوار، لكنه حذر من دخول بلاده ما أسماها مرحلة النضال المسلح إذا تعرضت لاعتداء، واعتبر التحشيد الأميركي أكبر تهديد تشهده أميركا الجنوبية منذ قرن.

مادورو أعلن أيضا تعبئة شعبية واسعة عبر تدريب ملايين المتطوعين لتشكيل قاعدة دفاعية قادرة على مواجهة أي عدوان.

هذا التوتر بين واشنطن وكاراكاس يأتي بعد حادثة استهداف قارب فنزويلي من قبل البحرية الأميركية في الكاريبي، أسفرت عن مقتل 11 شخصا.

وبهذا الشأن تستضيف هذه الحلقة من برنامج "بانوراما" من واشنطن أستاذ العلوم السياسية د.عاطف عبد الجواد، ومن كاراكاس الباحث السياسي خالد الهندي.. لتناقشهم هذه الأسئلة:

-- ما هي طبيعة الوضع الآن؟ وهل نشهد ضربات عسكرية أميركية على فنزويلا كما نقلت سي إن إن؟

-- ما هي أصل المشكلة؟ وهل تسعى واشنطن لبدء مرحلة جديدة من التدخل المباشر في شؤون دول أميركا الجنوبية؟

-- إلى أين تتجه الأوضاع حاليا بظل التحشيد السياسي والميداني الأميركي ضد فنزويلا؟

-- ماذا عن تداعيات أي عمل عسكري على شؤون دول أميركا الجنوبية؟

-- وماذا يعني إعلان مادورو النضال المسلح؟ وأيضا إعلان التعبئة العامة؟هل اقتربت المواجهة الشاملة؟

-- أين تصب مزاعم واشنطن حول اختراق زوارق فنزويلية وما يحكى عن عمليات تهريب مخدرات؟

-- هل تلك المزاعم تبرر لواشنطن شن حرب على دولة عضو بالأمم المتحدة؟

-- كيف ستتعاطى دول الجوار الفنزويلي مع تلك المحاولات الأميركية لإشعال نار الحرب في الكاريبي؟

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

كلمات دليلية

روابط ذات صلة

فنزويلا ترد على التصعيد الأميركي بتعبئة شعبية واسعة

فنزويلا ترد على التصعيد الأميركي بتعبئة شعبية واسعة

كالثور الهائج.. واشنطن تدرس ضرب فنزويلا هذه المرة!

كالثور الهائج.. واشنطن تدرس ضرب فنزويلا هذه المرة!

واشنطن تهدد بتغيير النظام الفنزويلي وكراكاس ترّد بحزم

واشنطن تهدد بتغيير النظام الفنزويلي وكراكاس ترّد بحزم

مادورو يُعلن استنفار وتعبئة الشعب والجيش لمواجهة 'تهديدات' أميركا

مادورو يُعلن استنفار وتعبئة الشعب والجيش لمواجهة 'تهديدات' أميركا

0% ...

آخرالاخبار

حصيلة اليوم 701 من العدوان الاسرائيلي على غزة

الأزهر محذرا من لعبة 'روبلكس': تهديد مباشر للأطفال

كتائب القسام: استهدفنا 3 دبابات إسرائيلية في غزة

مستوطنون يحرقون منشأتين زراعيتين للفلسطينيين بالضفة+فيديو

غوغل وتحالف الشركات يغذون آلة الحرب الإسرائيلية.. تقارير تكشف!

عراقجي: تبادل الرسائل مع أمريكا عبر الوسطاء ما زال مستمرا

التوتر الفنزويلي الأميركي: هل ينفجر الصراع الخفي؟

الشهيدين محمد وحسين محمود النجار

باحث إيراني: إيران متمسكة بالشفافية وتفتح نافذة تعاون مع الوكالة الدولية

سوريا بين فكي كماشة