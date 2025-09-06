التوتر الفنزويلي الأميركي: هل ينفجر الصراع الخفي؟

ويأتي ذلك مع وصول تعزيزات عسكرية أميركية ضخمة إلى المنطقة وبالتوازي مع تهديدات ترامب بإسقاط أي طائرة فنزويلية تقترب من قواته.

في المقابل، دعا الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إلى الحوار، لكنه حذر من دخول بلاده ما أسماها مرحلة النضال المسلح إذا تعرضت لاعتداء، واعتبر التحشيد الأميركي أكبر تهديد تشهده أميركا الجنوبية منذ قرن.

مادورو أعلن أيضا تعبئة شعبية واسعة عبر تدريب ملايين المتطوعين لتشكيل قاعدة دفاعية قادرة على مواجهة أي عدوان.

هذا التوتر بين واشنطن وكاراكاس يأتي بعد حادثة استهداف قارب فنزويلي من قبل البحرية الأميركية في الكاريبي، أسفرت عن مقتل 11 شخصا.

وبهذا الشأن تستضيف هذه الحلقة من برنامج "بانوراما" من واشنطن أستاذ العلوم السياسية د.عاطف عبد الجواد، ومن كاراكاس الباحث السياسي خالد الهندي.. لتناقشهم هذه الأسئلة:

-- ما هي طبيعة الوضع الآن؟ وهل نشهد ضربات عسكرية أميركية على فنزويلا كما نقلت سي إن إن؟

-- ما هي أصل المشكلة؟ وهل تسعى واشنطن لبدء مرحلة جديدة من التدخل المباشر في شؤون دول أميركا الجنوبية؟

-- إلى أين تتجه الأوضاع حاليا بظل التحشيد السياسي والميداني الأميركي ضد فنزويلا؟

-- ماذا عن تداعيات أي عمل عسكري على شؤون دول أميركا الجنوبية؟

-- وماذا يعني إعلان مادورو النضال المسلح؟ وأيضا إعلان التعبئة العامة؟هل اقتربت المواجهة الشاملة؟

-- أين تصب مزاعم واشنطن حول اختراق زوارق فنزويلية وما يحكى عن عمليات تهريب مخدرات؟

-- هل تلك المزاعم تبرر لواشنطن شن حرب على دولة عضو بالأمم المتحدة؟

-- كيف ستتعاطى دول الجوار الفنزويلي مع تلك المحاولات الأميركية لإشعال نار الحرب في الكاريبي؟

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..