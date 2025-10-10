شاهد.. إيران تتصدر مبادرات آيونز للأمن البحري والإغاثة 2025

وقال الأميرال أبوطالب مطلبي – المتحدث باسم اللجنة المشتركة لمنتدى آيونز:انطلق منتدى القوات البحرية لدول المحيط الهندي (آيونز) عام 2008 بمشاركة واسعة من الدول الأعضاء، ويضم حاليًا 25 عضوًا دائمًا و9 أعضاء بصفة مراقب.

وتتولى الجمهورية الإسلامية الإيرانية هذا العام رئاسة مجموعتي الأمن البحري والمساعدات الإنسانية.

يشارك في هذا الاجتماع ممثلو باكستان، سريلانكا، الهند، الإمارات، إندونيسيا، والصين، فيما تنضم وفود قطر، ميانمار، فرنسا، بنغلادش، والمملكة العربية السعودية عبر الاتصال المرئي.

وقال العميد كارتك ستريمال – عضو منتدى آيونز: الأمن البحري وحماية التجارة البحرية أمران في غاية الأهمية، وتشمل عملياتنا مكافحة القرصنة وتهريب المخدرات وإنقاذ البحارة عند تعرضهم للهجوم. وقد ناقشنا خلال الاجتماع سبل التعاون والعمل المشترك لضمان استجابة فعّالة للكوارث البحرية في المنطقة".

يُقام هذا المؤتمر في ثلاثة محاور رئيسية: الاجتماع التخصصي، الورشة التعليمية، ومسابقات الإنقاذ والإغاثة البحرية.

وتتولى الجمهورية الإسلامية الإيرانية هذا العام الرئاسة نظراً لإمكاناتها الواسعة وامتلاكها أسطولًا بحريًا قويًا في مياهها الوطنية والإقليمية.





وقال الأدميرال فرامرز بماني – نائب قائد البحرية لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية: تشارك القوات البحرية للجمهورية الإسلامية الإيرانية بفاعلية في مبادرات ومنتديات آيونز، بهدف تعزيز العلاقات الدولية والدبلوماسية البحرية.

وننظم بانتظام مؤتمرات وتمارين ومشاورات مع دول المحيط الهندي، وقد حققنا – بحمد الله – الأهداف المخططة في مجالات التعاون والتطوير البحري."

ويهدف الاجتماع إلى تعزيز التعاون الإقليمي في مجالات المساعدات الإنسانية والتصدي للكوارث الطبيعية في منطقة المحيط الهندي.

وقال العميد ساحل مكان – الملحق البحري في سفارة الهند بطهران: تتولى البحرية الهندية بالتعاون مع البحرية الإيرانية رئاسة مجموعتين في منتدى القوات البحرية للمحيط الهندي. ونشكر البحرية الإيرانية على تعاونها المهني واستضافتها الكريمة لهذا الحدث.

يهدف هذا الحدث قبل كل شيء إلى تبادل الخبرات، وتعزيز التعاون الدولي، وترسيخ السلام والأمن في البحار بما يخدم شعوب دول المحيط الهندي.



التفاصيل في الفيديو المرفق ...