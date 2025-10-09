لافروف يؤكد أن أطرافًا تسعى لإثارة التوتر بين دول الخليج الفارسي وإيران

أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن ترحيب روسيا بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين إيران والسعودية، مشيرا إلى أن بعض الأطراف تحاول إبقاء دول الخليج الفارسي في حالة توجس من إيران من خلال تطبيق سياسة "فرق تَسُد" التقليدية.

وأشار لافروف في حديث لـRT إلى أن روسيا تسعى منذ فترة طويلة إلى إرساء علاقات جيدة بين دول الخليج الفارسي وأكد أن هناك رغبة من بعض الأطراف في إبقاء دول الخليج في حالة من التوجس من إيران، من خلال تطبيق سياسة "فرق تَسُد" التقليدية.

واستذكر العمق التاريخي للعلاقات بين روسيا والسعودية، مذكرا بأن الاتحاد السوفيتي كان أول من اعترف بالسعودية، وأن الدبلوماسيين السوفيت تركوا انطباعات جيدة خلال عملهم هناك.

وكشف لافروف عن استمرار التعاون بين البلدين في عدة مجالات حيوية بما فيها الاستثمارات المشتركة في قطاعات الطاقة والزراعة والصناعة.

ولفت إلى أن الجانبين يتعاونان بشكل وثيق على المستوى السياسي بما في ذلك على مسار القضية الفلسطينية، ومبادرة السلام العربية التي اقترحها فيصل بن عبد العزيز.

