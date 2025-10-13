السوداني: ننسحب من قمة شرم الشيخ في حال شارك نتنياهو

أبلغ رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، الجانبين المصري والأميركي، بأن العراق سينسحب من قمة شرم الشيخ في حال شارك رئيس وزراء كيان الاحتلال، بنيامين نتنياهو.

وقال مصدر رفيع : إنه "لا توجد دعوة رسمية موجهة من قبل الجانب المصري الى نتنياهو من أجل حضور قمة شرم الشيخ"، مبيناً أن "ترامب حاول إحضار رئيس حكومة الكيان الصهيوني وأجرى اتصالات دبلوماسية بهدف ضمان حضور نتنياهو قمة شرم الشيخ".

وأكد أن "رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني أبلغ الجانبين المصري والأميركي بأن العراق سينسحب من القمة في حال شارك نتنياهو وهو موقف عراقي حاسم".

ولفت الى أن "مواقف المشاركين كانت مشابهة لموقف العراق ولهذا فإن محاولة ترامب بجلب نتنياهو الى قمة شرم الشيخ لم تنجح"، مشيراً الى أن "الرسالة العراقية أبعد من الموقف نفسه فهي تُظهر استقلال القرار العراقي وقدرته على التأثير".

